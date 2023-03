Barça-Real, dernier tournant ?

Il promène ses costumes trois-pièces comme une armure. Lui, c’est Javier Tebas, président de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Allant de congrès en congrès, le dirigeant espagnol tente tant bien que mal de vendre son championnat au plus offrant, afin de maintenir en vie une Liga sous perfusion sportive depuis plusieurs années désormais. Et ce dimanche 19 mars, à l’occasion de la 26e journée, le Clásico prévu au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Real Madrid pourrait en être l’ultime argument.

Désintérêt général

Il faut dire que de l’autre côté des neiges pyrénéennes, les fins de semaine se suivent et se ressemblent. Des rencontres sans grand intérêt, d’habituels cadors largués ou amorphes, et le seul duel Barça-Real Madrid en locomotive isolée. D’ailleurs, pas besoin d’aller plus loin que le classement pour s’en convaincre. Solide troisième, l’Atlético a visiblement pris une option sur un podium qu’il ne devrait plus quitter jusqu’à l’été prochain. Derrière, la mini-lutte pour le dernier ticket qualificatif en Ligue des champions entre la Real Sociedad (quatrième) et le Betis (cinquième) n’excite également que trop peu les foules. Idem pour Villarreal et l’Athletic Club, englués en partie moyenne de tableau. Enfin, viennent les saisons catastrophiques de Valence et du Séville FC, luttant piteusement pour le maintien.

Figé depuis son entame, ce classement de la saison 2022-2023 illustre ainsi le manque d’intérêt global dont pâtit la Liga. Une chute inéluctable de « la mejor liga del mundo », amorcée il y a belle lurette par le départ de Neymar vers le PSG, et entérinée par ceux de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Sergio Ramos. Ne restent alors que les deux géants fragiles, tâchant de faire bonne figure. Avec deux défaites concédées seulement, les Blaugrana se pointeront devant leur rival de la capitale avec neuf points d’avance, pouvant grimper à douze en cas de succès et donc (quasiment) sceller un titre de champion lâché en 2019. Le scénario cauchemar des Madrilènes. Fragilisés par une période de transition miraculeusement surpassée l’an dernier, les hommes de Carlo Ancelotti se trouvent en effet le fessier entre deux chaises.

Le Dernier Clásico avant la fin du monde

Car si une victoire permettrait au Real Madrid de recoller à six unités et de se relancer dans cette course, les espoirs sont minces. Et la volonté aussi. Encore en lice en C1 – à l’inverse du Barça, éliminé en barrages de Ligue Europa par Manchester United – les Merengues sont plus proches d’une quinzième couronne européenne, que d’une trente-sixième Liga. De quoi faire pencher la balance en ce qui concerne Karim Benzema.

« Pour préparer une bonne Ligue des champions, il ne faut rien lâcher en Liga, analysait le Français au micro de Canal+ après la qualification des siens face à Liverpool mercredi dernier. Cela va être compliqué de rattraper [le retard en championnat], mais il ne faut rien lâcher. » Une confidence à demi-mot finalement, sur la priorité à donner au reste de la saison et le signe que cette fin de championnat pourrait n’avoir rien de palpitant. Les luttes acharnées à tous les étages semblent donc bien loin pour le football ibérique qui, à douze journées de la fin et avec un succès barcelonais, pourrait déjà voir son sort scellé. À douze journées du terme, la Liga s’apprête à connaître son dénouement. Pour le médiocre et pour le pire.

