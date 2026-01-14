Quel est le carburant d’Éric Chelle ?

Débarqué à la tête des Super Eagles il y a tout juste un an, Éric Chelle est parvenu à faire de cette sélection l’une des équipes les plus attrayantes du continent. Homme providentiel du Nigeria, l’ancien défenseur de 48 ans a remonté la pente après un divorce douloureux avec le Mali, sans jamais trahir ses idées.

Samedi dernier, au stade de Marrakech, le Nigeria a décidé qu’il était temps de sortir le costume trois pièces. Osimhen & Cie faisaient bonne impression jusqu’ici dans la compétition, ils se sont quand bien même décidés de passer la vitesse supérieure face à l’Algérie. Résultat : une victoire 2-0 mais surtout, une prestation XXL, laissant sur le bas-côté la bande de Mahrez. Le message est passé. « C’est l’équipe qui a fait la plus forte impression, et ce match face à l’Algérie était exceptionnel, à tous les niveaux », constate Yvan Kibundu. Néanmoins, pour l’actuel milieu de terrain du Stade poitevin, ce succès porte le sceau d’Éric Sékou Chelle, coach qu’il a bien connu à Martigues entre 2018 et 2021 : « Il a gardé les mêmes principes de jeu qu’à l’époque. Toujours avoir le jeu face à soi, chercher sans cesse la verticalité et la passe qui casse des lignes, défendre en avançant. C’est avec Chelle que j’ai pris le plus de plaisir dans le jeu et cette CAN, c’est la suite logique de son travail. »

Depuis son arrivée à la tête des Super Eagles en janvier 2025, l’ancien défenseur lensois a réussi à (re)faire du Nigeria une équipe ambitieuse dans le jeu. Si bien que, excepté cette défaite aux tirs au but contre la RD Congo en finale de barrage continental pour la qualification au Mondial 2026, les Nigérians détruisent tout sur leur passage. Les statistiques viennent en attester : le Nigeria est l’équipe de cette CAN avec le plus haut taux de xG (12,8) , l’équipe qui s’est procuré le plus d’occasions (26) et surtout, c’est l’équipe qui inscrit le plus de buts par match (2,8). Pourtant, dans un passé pas si lointain, la carrière du nouvel homme fort du Nigeria aurait pu prendre un tout autre tournant.

L’échec malien

La bouteille d’eau versée sur sa nuque après l’élimination en quarts de la CAN contre la Côte d’Ivoire ou encore la séquence en conférence de presse où un journaliste le supplie de démissionner sous les applaudissements de la salle, les derniers mois de Chelle au Mali ont été mouvementés. Et ces images qui sont devenues des mèmes sur les réseaux sociaux ont participé à son lynchage et à sa caricature, forcément injuste. Cerise sur le gâteau, il apprendra son licenciement de la sélection malienne dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« Il avait une pathologie au cœur » 🇲🇱 Retour sur l’épisode de la bouteille d’eau d’Eric Chelle, vite devenu un mème malgré lui. 🔥 On en parle dans #CANExtra avec @RedaMrabit, @hmzrhmn et @thiam_brahim.#beINCAN2025 pic.twitter.com/QgV2MfBRfy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2025

« Cette décision m’avait surpris à l’époque, comme beaucoup de Maliens, souligne un autre poulain de Chelle, le gardien Salim Ben Boina. Ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas vu une sélection malienne aussi ambitieuse et séduisante. » Car oui, pendant ces deux années à la tête des Aigles, l’ex-taulier de Valenciennes a réussi à redonner de l’ambition au football malien, en atteste ce quart de finale lors de la CAN 2023 (une première depuis douze ans) et une élimination dans les ultimes secondes face aux futurs vainqueurs ivoiriens. L’histoire aurait pu être belle, celle d’un ancien international malien, enfant de la diaspora, qui fait du Mali une sélection ambitieuse et conquérante. Mais la FÉMAFOOT a vu les choses autrement. « Je pense qu’il aurait pu faire de grandes choses avec des meilleurs joueurs et une sélection plus forte », constate Ben Boina. Ça tombe bien, le Nigeria est passé par là.

Le Nigeria, l’opportunité d’une vie

En janvier 2025, alors qu’il se refait une santé au MC Oran après des derniers mois mouvementés, Éric Chelle reçoit un appel : +234, Nigeria. Au bout du téléphone, la NFF (Nigeria Football Federation) qui lui propose alors de prendre les commandes des Super Eagles. « Ce serait mentir de dire que je n’étais pas surpris de le voir devenir sélectionneur du Nigeria, mais c’est mérité pour le coach qu’il est », félicite Kibundu. Au Nigeria, ce choix suscite beaucoup d’interrogations. Mais à peine le temps de douter que les Nigérians tombent sous le charme du Chelle-ball. « J’avais des doutes lors de son arrivée, on ne le connaissait pas vraiment. Mais il a réussi à mettre tout le monde d’accord rapidement, constate l’ancien international nigérian Chikelue Iloenyosi. Tactiquement, on voit une sélection sûre d’elle, qui impose son jeu et qui ne baisse pas la tête. »

(Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images) – Photo by Icon Sport

Avec un effectif de plus grande qualité, composé notamment d’Ademola Lookman, Victor Osimhen, Calvin Bassey, Wilfred Ndidi ou encore Alex Iwobi, pour ne citer qu’eux, Chelle parvient à transformer une équipe qui patinait il y a peu sous les ordres du Portugais José Peseiro (1,68 point par match en moyenne) et manquait de stabilité lors des courts mandats de Finidi George et Augustine Eguavogen. « On n’est plus seulement sur une équipe athlétique et explosive, mais sur une équipe structurée, disciplinée, qui maîtrise parfaitement ses rencontres avec la gestion des temps forts-temps faibles », analyse Ben Boina qui met en lumière la capacité de persuasion de son ancien entraîneur. « Il est très exigeant, mais surtout, il est prêt à aller à la guerre pour ses joueurs. D’ailleurs, il a une phrase préférée : “Moi, je suis un chien sur le banc alors je veux que mes joueurs me ressemblent” », rapporte le portier comorien.

Il est arrivé avec ses idées et une ambition, celle de gagner, mais aussi de faire du Nigeria une équipe conquérante dans le jeu. Frank Onyeka, défenseur du Nigeria.

Avec le pays le plus peuplé d’Afrique, la mayonnaise Chelle commence à prendre, les victoires s’enchaînent et surtout, avec la manière. Malgré la contre-performance contre la RDC et les accusations de sorcellerie trop hâtives de leur nouveau boss, les Super Eagles maintiennent leur confiance en leur nouveau sélectionneur : « Il est arrivé avec ses idées et une ambition, celle de gagner, mais aussi de faire du Nigeria une équipe conquérante dans le jeu. Il a tout changé depuis son arrivée, l’organisation, la méthode de travail, notre manière de jouer », témoignait le milieu Frank Onyeka à BBC Sport Africa. Cette Coupe d’Afrique des nations 2025 sonne un peu comme l’apothéose. Après une édition précédente où le Nigeria se hissera en finale, mais avec un jeu loin d’être séduisant, Chelle et ses hommes ont débarqué au Maroc avec l’intention de ne rien laisser à leurs adversaires. Et surtout pas aux hôtes, qui les attendent ce mercredi à Rabat, quitte à changer un poil ses plans. « On a vu durant cette CAN que c’était compliqué pour le Maroc lorsqu’il affrontait des équipes qui jouaient en bloc bas. On pourrait donc commencer le match comme ça », a-t-il averti en amont du match. Ce Nigeria, il faudra aller le chercher.

