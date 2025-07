PSG-Real Madrid, au nom de la crédibilité du Mondial des clubs

Face à face ce mercredi en demi-finales de la Coupe du monde des clubs, le PSG et le Real Madrid ont l’occasion de s’offrir un grand match. Et donc de crédibiliser cette compétition, prise au sérieux par ces deux équipes.

Difficile de trouver des déclarations de Luis Enrique dézinguant, comme certains de ses confrères, la Coupe du monde des clubs. Depuis qu’il a pris les rênes du PSG, qualifié de longue date pour cette nouvelle compétition, le technicien espagnol n’a eu que des mots doux lorsqu’il devait évoquer le tournoi. « Une fois tous les quatre ans, il y a cette nouvelle compétition extrêmement excitante », déclarait-il en septembre dernier, bottant alors en touche concernant le calendrier surchargé par l’ajout du Mondial. « Je partage le problème, mais dans ma situation, je n’ai pas le droit de me plaindre », lançait-il, expliquant que l’agenda du football français était plus léger que son pendant anglais.

Il faut dire que son enthousiasme a été contagieux, puisque son groupe affiche une rage de vaincre féroce depuis mi-juin. Ce mercredi soir en demi-finales face au Real Madrid, dont la culture de la gagne n’est plus à démontrer, le PSG a l’occasion de s’offrir un autre gros poisson et de continuer à crédibiliser cette compétition grâce à l’engouement qu’il déploie.

PSG-Real Madrid, l’affiche idéale

Si la FIFA a vu le public déserter la majorité des matchs de ce Mondial des clubs, elle est sauvée par le sérieux appliqué par certaines grosses cylindrées. Le PSG en tête. Face au Bayern Munich, tout aussi studieux en ce début d’été, les Parisiens ont fait preuve d’un état d’esprit remarquable, à l’image de leur joie sur le but d’Ousmane Dembélé, dont les effluves de bonheur en guise de célébration auraient pu indiquer un but en finale de Ligue des champions. Ces Franciliens sont-ils vraiment intéressés par cette Coupe du monde des clubs, ou est-ce juste la fureur du succès qui coule dans les veines parisiennes, prêtes à dépecer quiconque se dresse sur leur chemin, que ce soit pour la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs ou la CAN des quartiers ? Probablement la deuxième option. Pourvu que l’adversaire soit prestigieux, la meute de Luis Enrique s’amuse à torturer sa future victime.

TAKE A BOW, OUSMANE DEMBÉLÉ! A brilliant stoppage-time strike and PSG double their lead with nine men! pic.twitter.com/2lZschE1ga — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

Justement, le Real Madrid est le rival idéal. Pour le PSG, et pour la FIFA. Contre le plus grand club du monde, emmené par un certain Kylian Mbappé, qui vivra ses premières retrouvailles avec son ancien employeur, les champions d’Europe n’auront pas besoin de motivation supplémentaire pour sortir un gros match. Humilier les Merengues, ce serait le meilleur message possible. Si tant est que quelqu’un ait encore besoin de preuves pour admettre que Paris est la meilleure équipe actuelle. Pour la FIFA, ce PSG-Real Madrid est la plus belle affiche imaginable de ce Mondial. Elle arrive peut-être un tour trop tôt, mais l’instance compte certainement sur ce rendez-vous étoilé pour asseoir la crédibilité de son idée farfelue. Un match à rebondissements, des joueurs stars qui se dépouillent, une rencontre qui reste dans les mémoires, et Gianni Infantino sera le plus heureux des hommes, peu importe qui remporte ce tournoi.

L’enjeu pour la FIFA est d’imprimer une image dans l’esprit des fans de foot. Pour l’instant, aucun match du Mondial n’a été marquant au point qu’il sera encore gravé dans la mémoire collective dans un mois. Même la partie du PSG face aux Bavarois sera oubliée, sauf par les fans du club de la capitale. Avec cette affiche, c’est l’occasion de marquer la naissance officielle de cette compétition, qui continuera tout de même son bout de chemin même si cela accouche d’un 0-0 tout pourri. Pour l’une des deux équipes, cette interminable saison durera encore quelques jours, à New York.

Paris aurait « gagné la Ligue des champions avec Mbappé » selon Makélélé