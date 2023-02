Les discussions seraient en train de patiner. Ces derniers jours, L’Équipe informait qu’une rencontre ce mercredi entre Luis Campos et Jorge Messi (père de) n’avait pas fait avancer les choses, et qu’une prolongation de la Pulga dans la capitale était désormais loin d’être acquise. Un coup de froid dans un dossier qui semblait en bonne voie, au moment même où sur le plan sportif non plus, les choses ne sont plus aussi idylliques. « On est en discussion. Je ne peux pas cacher ça, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il puisse continuer avec nous », lançait pourtant ces dernières semaines le conseiller football parisien dans Téléfoot. Et si ce n’était pas ce dont ce PSG-là avait besoin pour se construire un avenir radieux ?

"L'esprit collectif, l'unique façon de gagner" Ce dimanche, Luis Campos s'est livré en exclusivité pour Téléfoot au micro de @BastienAL https://t.co/WkErUfIMmX — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 5, 2023

C’est quoi le plan ?

Force est de constater qu’après une première saison indigne de son statut, l’Argentin s’est montré à la hauteur pour son deuxième tour de manège en rouge et bleu. Une promesse faite à Tyc Sports en début d’été dernier : « Vu ce qui s’est passé ces derniers mois, je pense pouvoir inverser la situation. Je sais que cette année va être différente, je suis déjà préparé pour la suite. Maintenant, je connais le club, la ville, je suis plus à l’aise avec le vestiaire. » Et donc parfaitement tenue. Motivé par la perspective du Mondial, Messi a délivré une première partie de saison de très haut vol, aux côtés d’un Neymar déchaîné. Au point de voir Christophe Galtier tout faire tourner autour de lui, en l’absence du Brésilien et de Kylian Mbappé, ces derniers temps. « Je demande à l’équipe de jouer pour Leo et de travailler pour lui. On doit le dispenser de certaines tâches. Ses partenaires doivent redoubler d’efforts à la récupération et créer du mouvement pour qu’il distille des passes », insistait-il après la victoire contre Toulouse.

1 – Paris n'a tiré qu'une seule fois contre le Bayern, son plus faible total en 1re période d'un match de Ligue des Champions depuis le 12 avril 2016 à Manchester City (également 1). Inoffensif. #PSGFCB pic.twitter.com/UDYozAtAaU — OptaJean (@OptaJean) February 14, 2023

Malgré cette volonté, l’influence du septuple Ballon d’or dans le jeu s’est étiolée ces dernières semaines, entre méforme physique et incapacité à reproduire les efforts à haute intensité sur la durée d’une rencontre. Dans ce contexte, les avantages à posséder un tel joueur dans son équipe s’amenuisent, par rapport à des inconvénients évidents. Messi n’a jamais été très intéressé par le pressing dans sa carrière, mais son attitude sans ballon face au Bayern, par exemple, laisse perplexe. Dans un XI construit pour subir et résister aux assauts allemands, quelle était vraiment l’utilité d’un joueur qui n’a plus la capacité à se projeter rapidement vers l’avant ? Pour ces rendez-vous en haute altitude, Paris aurait davantage besoin d’un profil plus mobile, à même de multiplier les courses – y compris défensives – tout en servant de point d’ancrage à Kylian Mbappé.

Parce que c’est pas leur projet

Au-delà du plan purement sportif, le projet porté par QSI a besoin de se relancer. Le gamin de Rosario ne semble pas plus attaché au club que cela, certainement toujours marqué par son histoire d’amour avec Barcelone. Peut-être aussi parce que la rupture est définitivement consommée avec les supporters et tous les amoureux du club, depuis les sifflets qui avaient suivi l’élimination à Madrid, l’an dernier. Une implication fluctuante de sa part qui se traduit également dans la période difficile actuelle, où la voix de l’Argentin, pourtant parmi les joueurs les plus expérimentés du vestiaire, ne semble jamais vraiment avoir porté. À l’inverse de celle de Kylian Mbappé, venu délivrer plusieurs messages après la déception en Ligue des champions. La question continue d’ailleurs de se poser : un vestiaire peut-il être assez grand pour trois joueurs du calibre de Messi, Mbappé et Neymar, dans tout ce que la gestion d’un tel trio comporte en matière de travail d’équilibriste, sur et en dehors du pré ? Plutôt que de tout miser sur sa MNM, le PSG gagnerait certainement à rééquilibrer ses forces dans d’autres secteurs de jeu, tout en s’épargnant les guerres d’ego, un an à peine après avoir déroulé le tapis rouge à Kylian Mbappé pour le convaincre de rester. L’aventure Lionel Messi à Paris aura été belle, au moins par moments, et l’histoire retiendra que l’un des meilleurs joueurs de tous les temps sera venu distiller un peu de sa magie porte d’Auteuil. Mais le moment semble venu de le remercier pour chaque coup de génie avant de tourner la page, pour continuer d’avancer. Et rêver à nouveau « plus grand ».