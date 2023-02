PSG : Un pour tous et tous pour Messi

Loin du terrain, Luis Campos est l’un des premiers à l’avoir compris, dès cette première période calamiteuse à Montpellier, mercredi dernier : le salut de ce PSG titubant passerait par Lionel Messi. « Leo, il faut que tu prennes tous les autres avec toi, lui confiait le conseiller football parisien à la pause de ce match à la Mosson, comme il le rappelait à Téléfoot. Il m’a dit « tranquille » et il a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. » Revenu sur le pré avec le costume du sauveur, l’Argentin s’est ensuite montré décisif pour porter les siens vers un succès précieux après avoir laissé échapper trop de points en 2023.

"L'esprit collectif, l'unique façon de gagner" Ce dimanche, Luis Campos s'est livré en exclusivité pour Téléfoot au micro de @BastienAL https://t.co/WkErUfIMmX — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 5, 2023

Messi dépendance

Dans l’Hérault, la Pulga s’est en effet révélée particulièrement à son aise, avec une influence de tous les instants après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Au-delà de son but, la star parisienne a tenté neuf frappes, son record en rouge et bleu, et redonné un peu de vie à un secteur offensif inanimé depuis un mois. Même impression laissée trois jours plus tard contre Toulouse, où la victoire porte largement son sceau – en plus de celui d’Achraf Hakimi. Là encore, la mainmise de Messi dans le jeu s’illustre en stats, le joueur ayant par exemple été à l’origine de 14 des 22 tirs parisiens, son record à Paris, en plus de ses six dribbles réussis (deuxième meilleur total de sa saison).

10 – Joueurs avec au moins 10 buts et 10 assists dans les 5 grands championnats européens cette saison : 🇧🇷 Neymar ⚽️12 🅰️10 🇦🇷 Lionel Messi ⚽️10 🅰️10 DoubleDouble. pic.twitter.com/wcZfEuSwBb — OptaJean (@OptaJean) February 4, 2023

« Les prestations de Leo sont à l’image de celles qu’il a réalisées en Coupe du monde. Je demande à l’équipe de jouer et de travailler pour Leo, s’emballait même Galtier après la partie. On le libère de certaines tâches pour le mettre le plus à l’aise possible. Car quand il est à la baguette, je ne vais pas vous l’apprendre, il a le sens du dribble, du jeu et il est évidemment décisif. Ses partenaires ne doivent pas se reposer sur lui, mais travailler plus pour lui permettre de distiller ses passes tellement rares dans des angles et des espaces si réduits. » Une équipe entièrement dédiée au talent du septuple Ballon d’or ? L’idée est loin d’être nouvelle, mais cela ne la rend pas forcément bonne pour autant.

Une bonne idée, vraiment ?

Pour se muer en Argentine bis avec un bloc des plus compacts en attendant un exploit de son génie de 35 ans, Paris aurait certainement mieux fait de jeter son dévolu sur Julián Álvarez pour renforcer son secteur offensif cet hiver. Quoi qu’il en soit, l’idée ne semble pas forcément pouvoir être une recette gagnante à l’échelle d’une saison complète, mais simplement une manière de traverser au mieux cette période difficile sans Kylian Mbappé ni Neymar. Le retour du Brésilien, ce mercredi au Vélodrome, pourrait d’ailleurs déjà changer quelque peu la donne, même si son état de forme reste à prouver. Quant au champion du monde 2018, difficile d’imaginer que son retour sur le pré ne soit pas synonyme de changement de stratégie.

La récente forme de Messi démontre dans tous les cas l’implication d’un joueur qui vient d’accomplir l’objectif majeur de sa fin de carrière, en remportant la Coupe du monde. Et lève les derniers doutes sur sa motivation à gagner au sein du club de la capitale. Un contexte loin d’être anodin en plein débat sur la nécessité ou non de le prolonger : dimanche, Luis Campos affirmait être « en discussions » avec le joueur, sans en révéler davantage. Une possibilité de voir Messi étirer l’aventure dans la capitale qui semblait bien illusoire voilà encore quelques mois, au sortir d’une première saison loin des attentes. Pour ce qui sera son premier match de Coupe de France de la saison, le natif de Rosario a toutes les cartes en main pour entrer encore un peu plus dans l’histoire et les cœurs parisiens, dans un Vélodrome qui promet d’être incandescent. Encore plus pour un joueur qui n’a toujours pas été décisif en trois Classiques.