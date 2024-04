Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot , vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d’entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

À partir de quand pense-t-on à l’après-carrière ? Est-ce que cela se prépare d’ailleurs ? Est-ce un soulagement pour l’entourage ou une source d’angoisse ? Est-ce un sujet de vestiaire ? Est-on condamné à être consultant ou entraîneur ? Est-ce que la dépression est une fatalité ? Comment on fait le tri dans les sollicitations pour investir dans des urbans à Marrakech ? Autant de questions que Matthieu et Maxime ont voulu aborder avec leur co-host Édouard Cissé et Ricardo Faty, passé par l’AS Roma ou le Bayer Leverkusen.

👴La retraite du footballeur : petite mort ou seconde vie ? 🎙️Réponses de @rickyfaty et Edouard Cissé dans l'épisode 44 de notre podcast hors terrain @AltFootballOFF 🎧https://t.co/ew1fneBHaS pic.twitter.com/6ZVfWzDRa3 — SO FOOT (@sofoot) April 17, 2024

