On a noté la prestation de Zlatan Ibrahimovic dans le dernier Astérix

Absent des terrains depuis plus d'un an maintenant, Zlatan Ibrahimovic en profite pour s'investir dans d'autres domaines. À l'affiche du film "Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu" sorti mercredi dernier, le Suédois s'offre une première apparition au cinéma. L'occasion de nous rendre en salle pour débriefer ses débuts sur grand écran.

Si vous suivez un petit peu l’actualité du cinéma français, vous n’avez pas pu y échapper : presque 11 ans après la sortie de leur dernier film, Astérix et Obélix faisaient leur retour dans les salles de cinéma ce mercredi avec un nouvel opus, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu. Pour ce cinquième film, le réalisateur Guillaume Canet a convoqué un casting 5 étoiles en mixant acteurs vedettes et célébrités issues d’autres milieux : Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Orelsan ou encore Angèle. Au milieu de ces artistes, un nom a particulièrement retenu l’attention des fans de foot, puisque Zlatan Ibrahimovic était également annoncé à l’affiche du film. Une raison suffisante pour aller se plonger dans l’obscurité et voir ce que donne Ibra pour ses débuts au cinéma.

On rappelle que le Suédois n’est pas le premier footballeur invité dans les aventures des deux célèbres Gaulois, puisqu’un certain Zinedine Zidane y est déjà apparu. C’était en 2008, pour le film Astérix aux Jeux olympiques. Une apparition courte (1 minute 30) face à Jamel Debbouze, dans laquelle Zizou donne une leçon à l’acteur en étalant sa technique de jongles soyeuse. Cette fois, c’est un vrai rôle qui est confié à l’ancien du PSG : il incarne Antivirus, le centurion préféré de Jules César et légionnaire star de l’armée romaine. Un personnage un peu caricatural, à la fois charismatique et complètement mégalo, qui colle plutôt bien au caractère du géant de 41 ans.

Mais comme toute vedette, Zlatan a compris qu’il faut se faire désirer pour retenir l’attention. Alors que Jules César prépare son plan d’attaque pour conquérir les royaumes de Chine, Antivirus est plusieurs fois mentionné pour ses combats à Milan (tiens, comme par hasard) sans apparaître à l’écran. Il fait finalement son apparition au moment d’entamer la bataille, après quasiment une heure de jeu de film. Maillot rayé rouge et noir sous son armure, l’attaquant fait une entrée fracassante et est accueilli comme un héros par son armée sur un We Will Rock You qui fait son effet.

Après quelques mots en français et un bain de foule au milieu de ses hommes, Zlatan se lance au combat. Des images rappelant la souplesse du bonhomme et sa maîtrise du taekwondo. Que les fans des Rossoneri se rassurent, les genoux ont l’air d’aller beaucoup mieux pour l’attaquant, qui bastonne un à un tous ses adversaires au milieu des flammes.

¡DEBUTANDO COMO ACTOR! 🎥 Zlatan Ibrahimovic interpretará a un gladiador romano llamado Caius Antivirus en una película francesa llamada Asterix & Obelix pic.twitter.com/qMBp6tQsGy — Analistas (@SomosAnalistas_) January 29, 2023

Après avoir conquis presque toute la Chine, Ibra disparaît de l’écran un petit moment et ressurgit une demi-heure plus tard pour la bataille finale. Comme un leader d’attaque attendu pour faire la différence dans le temps additionnel d’un match serré, il se présente triomphant avec son armée de 80 000 légionnaires dans le rôle du douzième homme. Sous les acclamations, Zlatan s’élance face au camp ennemi mené par Astérix et Obélix, mais est stoppé net dans sa course. Il le sait, il le sent : sa cuisse a lâché. Le quarantenaire fait signe au banc pour demander le changement et abandonne ses partenaires pour la fin du duel. Les mauvaises langues parleront peut-être de l’héritage de son passage au PSG, habitué depuis plusieurs années aux blessures de ses joueurs majeurs au moment où sa saison européenne se joue. Sans son leader, le « coach » Jules César ne parvient pas à remobiliser ses hommes, et les Romains doivent s’incliner devant leur adversaire.

Même en ayant fini dans le camp des perdants, Zlatan Ibrahimovic aura fait pas mal de bruit avec cette première en tant qu’acteur. En plus de jouer dans un film très attendu et à gros budget (65 millions d’euros, l’un des plus chers du cinéma français), il en a profité pour retrouver la lumière et renforcer encore son personnage au niveau médiatique. Alors que son avenir dans le football reste plus que jamais incertain après un an sans jouer, le Suédois réalise en tout cas une belle opération marketing. Alors, simple one shot sur le grand écran ou naissance d’une vraie carrière dans le 7e art ?

Notre note : 8/10

Un bon premier passage pour Ibra, bien aidé par un rôle qui lui correspond très bien. Petite mention pour les nombreuses références foot et sa capacité à naviguer entre l’arrogance et l’autodérision. En revanche, avec seulement 5 minutes de présence à l’écran, on a sûrement déjà vu des acteurs plus rentables. Car comme il l’a dit lui-même, Zlatan n’a pas accepté le rôle pour être « payé avec un an de pass au Parc Astérix ».