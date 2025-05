Neymar, Pelé, Munich… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot de mai

#1 – Célébration de Neymar avec Paris, 2022

À son arrivée en 2017, Neymar da Silva Santos Júnior est accueilli comme le nouveau héros du Parc des Princes, et de ce Paris Saint-Germain qui souhaite faire du Brésilien le Messi de la capitale. Alors oui, les années de Neymar au PSG n’ont pas été un long fleuve tranquille, entre polémique, blessure, frasque nocturne, blessure, parties de poker, blessure et absence lors des gros matchs, le numéro 10 de Paris ne fait pas l’unanimité. Mais cette image – après son doublé face à Montpellier en début de saison 2022 – est là pour remémorer les dribbles de génie, les passes, les tacles et les 118 buts de Neymar lors de ses 6 années avec le PSG. Alors que l’on aime ou pas…

#2 – Spectateurs font la queue, Munich 1972

Une pluie fine, des trottoirs brillants, des parapluies ouverts comme une armée silencieuse. Devant le stade, ils attendent. Par dizaines, par centaines. Imperméables sur le dos, chaussures trempées. Pourquoi ? Un match de foot bien sûr. 28 juin 1972. Le Bayern Munich affronte le FC Schalke 04 au Grünwalder Stadion. L’ancien stade des Roten. Mais peu importe le score ou l’adversaire : ce qui compte, c’est d’y être. Dans cette image, il n’y a pas de stars, pas de buts spectaculaires, pas de feux d’artifice. Il n’y a que les vrais. Les anonymes du quotidien, ceux qui se lèvent tôt et font la queue longtemps. Ceux qui remplissent les tribunes, portent les couleurs, et bravent le temps pour leur club. On parle souvent de l’évolution du foot moderne : du numérique, des places premium, des stades connectés. Mais il ne faut jamais oublier d’où l’on vient. Ce football-là sentait la bière, la pluie et l’impatience

#3 – Mbappé et Neymar célèbrent ensemble, 2019

Neymar et Mbappé. Le Brésil et la France. La vista et la vitesse. Deux talents hors normes, réunis sous un même blason pour faire rayonner Paris. Sur cette image, l’un soulève l’autre. 19 janvier 2019. Paris prend ce jour-là sa revanche sur Guingamp, leur tombeur en Coupe de la Ligue. 9 buts à 0. Plus grosse victoire du PSG au Parc des Princes de leur histoire en championnat. Triplé pour Kylian. Doublé pour Neymar. Ce duo, parfois flamboyant, parfois frustrant, a marqué une époque du PSG. Pas seulement par ses stats ou ses dribbles. Mais par ce qu’il symbolise : l’ambition démesurée d’un club, les rêves de grandeur, et cette idée folle que Paris pouvait être la capitale du football mondial. Peu importe comment l’histoire se termine, cette photo restera.

#4 – Pelé regarde dans le rétroviseur, années 1970

Une photographie d’art ! Véritablement. En édition limitée, numérotée à la main. Un tirage en noir et blanc de Pelé au volant de sa première voiture, une Volkswagen Coccinelle se baladant dans les rues de Santos. Dans le rétroviseur, son regard espiègle. Pendent des tétines, symboles de ses enfants Kelly Cristina et Edinho.

