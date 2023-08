Dembouz est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain, quittant le FC Barcelone après six années mitigées. Un transfert qui semble avoir quelques années de retard, et dont on ne sait pas trop quoi attendre.

Marco Asensio, Milan Škriniar, Manuel Ugarte, Lucas Hernández, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé. Le mercato estival du PSG continue de se dévoiler, et les décideurs parisiens semblent avoir une quête depuis juin : oser des paris, et les faire fructifier. La venue de l’attaquant du FC Barcelone – bouclée vendredi contre une cinquantaine de millions d’euros – est sans doute la plus clinquante de l’intersaison, mais a de quoi interroger. Car durant ses six ans en Catalogne, l’international français (37 apparitions, 4 buts) a définitivement embrassé le costume de ce joueur fragile, absent un mois sur deux, au talent trop souvent bridé et aux saisons qui ne ressemblent pas à grand chose. Avec ce sixième renfort, c’est le staff médical francilien qui peut commencer à suer.

Le rookie devenu has been

Surtout, ce recrutement peut surprendre par sa temporalité : en 2023, signer Ousmane Dembélé ne ressemble plus vraiment à un très gros coup, tant on a attendu de sa part un exercice référence qui n’est plus jamais revenu, depuis le banger que fut sa cuvée 2016-2017 avec le Borussia Dortmund (49 sorties toutes compétitions confondues, 10 pions, 21 offrandes et le trophée de rookie de l’année en Bundesliga). Ainsi, ce transfert semble bien avoir trois, quatre voire cinq ans de retard, et symbolise aussi le changement de direction du Paris Saint-Germain dans ce game, peut-être par défaut : on voit arriver des promesses, des gros noms à la relance, mais plus de prétendants au Ballon d’or encore à leur apogée.

Néanmoins, aussi longue soit sa carrière, Dembouz a seulement 26 balais, lui qui – rappelons-le – a percé dès ses 19 piges. Et ceux dont la flamme pour l’ancien Rennais ne s’est pas éteinte pourront rappeler qu’il y a un an tout juste, il raflait la palme de meilleur passeur de Liga avec 13 unités : de loin son meilleur total en la matière de l’autre côté des Pyrénées, et un authentique exploit puisqu’il n’avait pris part qu’à 21 rencontres de championnat lors de cet exercice (soit plus d’un caviar tous les deux matchs).

Pour la première fois, au moins, le gaucher droitier gaucher n’a pas eu à aller au clash pour pouvoir déménager, lui qui avait claqué la porte avec fracas en llle-et-Vilaine, puis dans la Rhur. Insaisissable, le nouveau joueur parisien a déjà installé son personnage lors de son interview pour les médias du club, au moment où on l’a questionné sur sa « légende préférée » passée par le Parc des Princes : « Je vais dire Bodmer », a-t-il rétorqué pour surprendre l’assemblée, les deux hommes venant de la même ville (Évreux dans l’Eure, commune qui a offert au football français un paquet de cracks). Concernant son nouveau coach, Luis Enrique (un autre ancien Barcelonais), il a également marqué des points : « J’aime son style de jeu. On le connaît, on connait son obsession pour la possession de balle, on connait son jeu offensif et ça me correspond parfaitement. »

❗️Pour sa légende préférée du #PSG, Ousmane Dembélé a un choix atypique : « J’vais dire Bodmer » 😭 (📽️ : @PSG_inside) pic.twitter.com/lDseuPys30 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 12, 2023

À Paname, l’ailier retrouve son grand pote et coéquipier en sélection Kylian Mbappé, qui a salué l’arrivée du « Moustique », sur Instagram, alors même que son avenir est encore trouble et qu’il est en plein conflit avec le club. « Bienvenue chez toi mon frère. Trop heureux de te voir ici. L’aventure commence ! », a-t-il écrit. L’achat de Dembélé par le PSG n’est sans doute pas une pirouette pour se rabibocher avec Kyks (quoi que le Qatar en aurait les moyens), mais c’est un élément qui n’est pas anodin dans cet été agité. « Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre club », a tenu à souligner Nasser al-Khelaïfi après l’officialisation, alors que l’attaque parisienne est effectivement en plein chantier. En attendant Randal Kolo Muani ?

📲 Kylian Mbappé visiblement très heureux de l’arrivée d’Ousmane Dembélé 👀🔴🔵 pic.twitter.com/lMV0EV5oqw — Media Parisien (@MediaParisien) August 12, 2023

