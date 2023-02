Martin Ødegaard, l’enchanteur d’Arsenal

Arsenal caracole en tête de la Premier League avec l’impressionnant total de 43 points après 16 matchs. Presque aussi bien que le City de 2017-2018 et le Liverpool de 2019-2020 (46 unités chacun). Un bonheur collectif parfaitement incarné par la réussite individuelle de Martin Ødegaard. Le Norvégien a fait des misères à West Ham lors du Boxing Day (3-1), avant de remettre le couvert à Brighton samedi dernier (2-4). Son mois de décembre est assurément un terrain fertile pour l’émerveillement. Encore plus quand l’enchanteur des Gunners vient disperser un peu de sa poudre magique par-dessus.

À la baguette

Double passeur décisif face aux Hammers, Ødegaard a poursuivi une tournée que le Père Noël avait arrêtée quelques heures plus tôt. Le nom des petits veinards : Bukayo Saka et Eddie Nketiah. Le tour de Gabriel Martinelli est venu trois jours après, avec une passe en première intention venue d’ailleurs pour lancer le Brésilien vers le quatrième but du soir. L’international auriverde a été particulièrement gâté puisqu’il avait déjà reçu un ballon délicieux, transmis par son capitaine au prix d’un somptueux tour de passe-passe et d’un petit pont dans la surface. Celui-ci n’a pas été transformé, mais ce n’était pas nécessaire pour que les 31 000 spectateurs aient les yeux écarquillés.

Une prestation magistrale couronnée d’un but, déjà son septième de la saison en championnat, ce qui en fait le meilleur réalisateur du club. Directement impliqué dans 12 buts en Premier League, Ødegaard a déjà effacé la saison passée, où il avait ponctué ses 36 apparitions en championnat de sept buts et quatre assists. « Il fait ce que nous attendons de lui : il décide des matchs, travaille dur et apporte à l’équipe ce dont elle a besoin », louait Mikel Arteta. L’ampleur prise par le créateur est telle que l’on a vu apparaître des rumeurs d’une clause de rachat activable pour le Real Madrid, bien que démentie par le spécialiste mercato Fabrizio Romano.

« Un jeune Cesc Fàbregas »

Le Norvégien a de toute façon d’autres chats à fouetter pour le moment. « Il n’y a pas grand-chose qui puisse m’attirer ailleurs, indiquait le joueur à NRK. Je passe de très bons moments et je veux faire quelque chose de spécial ici, participer à l’évolution du club et gagner des choses. Le plan est de rester là pour un certain temps. J’ai beaucoup bougé au fil des ans. Ça fait du bien de se poser un peu. Quand je suis arrivé ici, je me suis vraiment senti chez moi dès le premier jour. » Une osmose qui concerne aussi les fans, puisque le maillot d’Ødegaard est celui qui se vend le mieux chez les Gunners.

Aux premières loges pour voir le numéro 8 donner le tournis à West Ham, Arsène Wenger n’a pas caché son admiration au micro de TV2 : « Il est vraiment comme un jeune Cesc Fàbregas. La finesse avec laquelle il analyse le jeu… Il prend des décisions rapidement, et toujours de manière optimale. C’est remarquable ! J’aime la façon dont il rend le football si facile. Après son arrivée à Arsenal, il a retrouvé sa créativité. Il maîtrise tout. Je l’apprécie dans tous les aspects du jeu, défensivement et offensivement. » Car Ødegaard ne se limite pas qu’à la création, en témoignent ses 57% de tacles réussis et sa moyenne de cinq ballons grattés par match. Le gamin de Drammen, qui vient d’avoir 24 ans, a bien grandi. Son compatriote Erling Haaland est peut-être le meilleur joueur de Premier League, mais le capitaine d’Arsenal est le meilleur joueur de la meilleure équipe du championnat. Et c’est déjà beaucoup.