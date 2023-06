Marcelo Gallardo à l’OM : minifeuilleton, gros échec

Dans la tête de Marcelo Gallardo, les souvenirs ont dû ressurgir aussi vite que les coups de poing des agents de sécurité du Vélodrome. Lui qui, au soir d’un OM-AS Monaco d’avril 2000, goûtait aux patates marseillaises, distribuées dans le tunnel du Vél’ par les vigiles et quelques joueurs olympiens, dont un certain Christophe Galtier. Pour autant, rien de tout cela n’a empêché l’Argentin de négocier avec l’OM, 23 ans plus tard, pour un poste d’entraîneur. Des discussions courtes mais intenses, parties pour aboutir, avant que tout ne capote. Analyse d’un rendez-vous manqué.

Bataille hiérarchique

Depuis son départ de River Plate, en novembre dernier, il faut dire que Gallardo prend son temps. Lessivé par la pression portègne, ses 424 rencontres dirigées à River et les 14 titres en découlant, le technicien de 47 ans s’est en effet accordé du repos et a surtout compris que sa cote de popularité n’en sortirait que grandie. Une stratégie payante, pour celui dont le nom n’a cessé de circuler dans les petits papiers européens. Quand le CV d’El Muñeco (la Poupée, en VF) arrive sur le bureau de Pablo Longoria à Marseille, la romance semble donc déjà écrite : présence d’une direction et d’un effectif hispanophones, ajoutés à des ambitions revues à la hausse, après une saison partiellement manquée avec Igor Tudor – élimination prématurée en Coupe de France face à Annecy et non-qualification directe pour la Ligue des champions. Malgré ces arguments favorables, Gallardo ne s’est pourtant jamais intégré au défi marseillais. Et pour cause.

Comme le précise la presse argentine, Clarín en tête, le contrat de l’intéressé était prêt du côté de la Commanderie, puisque les détails administratifs et financiers ont été assez rapidement réglés. La problématique a ainsi résidé dans l’approche de Longoria, jugée vexante par Gallardo. En effet, l’ex-nouveau coach aurait (trop) tardivement appris l’existence d’autres candidats au poste, à savoir Paulo Fonseca du LOSC, Marcelino, dernièrement à l’Athletic Club, et Fabio Grosso de Frosinone, comprenant alors qu’il n’était pas le choix numéro un du board marseillais. « Je ne suis pas le genre de personne qui rejoint n’importe quel grand club, simplement parce qu’il veut entraîner en Europe », déclarait-il d’ailleurs lors de l’inauguration de sa statue fin mai.

Effectif déconstruit

Un message à peine subliminal, pour celui qui a donc fait de cette quête d’Europe une question de principe. Au désaccord hiérarchique s’est greffé un imbroglio sportif auquel l’Argentin n’a pas souhaité donner suite. Des sources proches du dossier affirment pourtant que l’OM a bien accédé à ses exigences, notamment en ce qui concerne son choix de recrues. Principal nœud : les prêts et fins de contrat. Désireux de construire son équipe à moyen terme avant l’ouverture du mercato et la reprise mi-juillet, Gallardo se serait heurté aux limites fixées par ses futurs dirigeants. Avec six joueurs en prêt, dix prêtés et deux en fin de contrat (dont Ruslan Malinovskiy, Sead Kolašinac, Alexis Sánchez et Nuno Tavares, titulaires indiscutables), Gallardo souhaitait disposer d’une grande visibilité concernant son prochain effectif. Une donnée que Pablo Longoria et son directeur sportif, Javier Ribalta, en bataille avec les baux des uns et des autres, ne sont pas parvenus à garantir. Lucide sur les difficultés de ce contexte et pas « prêt à s’engager à 100% dans un projet d’envergure » comme l’affirme Germán García Grova, journaliste chez TyC Sports, Gallardo a donc conclu deux semaines de négociations en à peine deux jours. La Poupée a fait non, non, non, non.

Daniel Lauclair : « Pour la traduction de Luis Enrique, j’avais envie de mettre du sel »