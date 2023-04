Manchester City donne une leçon à Arsenal

Manchester City 4-1 Arsenal

Buts : De Bruyne (7e, 54e), Stones (45e+2) et Haaland (90e+5) pour les Citizens // Holding (86e) pour les Gunners

Le scénario semblait inéluctable, et pourtant tout le monde espérait un duel serré dans ce choc de titans. Vainqueur de ses six derniers matchs en Premier League, Manchester City partait largement favori chez les bookmakers, d’autant qu’Arsenal tournait au ralenti depuis trois semaines (trois matchs nuls consécutifs) et semblait perdu d’avance. Malheureusement pour les amateurs de sensations fortes, l’Etihad Stadium, garni et bruyant comme l’espérait Pep Guardiola avant la rencontre, a finalement été le théâtre d’une démonstration solitaire de Manchester City, impitoyable bourreau d’Arsenal (4-0), battu pour la quinzième fois sur les seize derniers affrontements contre les Citizens. La loi des séries a encore frappé.

Ramsdale, seul avec du monde autour

Les premières minutes donnent un aperçu de l’enfer qui attend Arsenal : un pressing intense sur ses relances courtes et un City foudroyant sur ses offensives. Exemple ? Long ballon de John Stones, jeu dos au but d’Erling Haaland pour servir Kevin De Bruyne qui fait parler son talent pour conclure au ras du poteau de l’extérieur de la surface (1-0, 7e). Simple, basique. Les Gunners sont complètement dépassés, incapables de percer le bloc mancunien qu’ils ne font que contourner, loin des cages d’Ederson. Deux petites tentatives et aucune cadrée en une mi-temps, un bilan évidemment bien trop faible pour un candidat au titre dans un tel choc. D’autant qu’en face, les Skyblues pilonnent les buts des Canonniers. Bis repetita, Haaland lance De Bruyne dans la profondeur, mais le Belge voit son doublé s’évaporer momentanément à la suite d’un retour héroïque de Ben White (26e). Haaland, quant à lui, rêve mieux, mais se voit refuser l’accès au filet par un stratosphérique Aaron Ramsdale (28e, 32e, 41e). Le point de rupture pour les Gunners intervient finalement quelques secondes avant la pause : De Bruyne, encore, à la baguette pour un coup franc déposé sur la tête de Stones, couvert par le pied de White (2-0, 45e+2).

La fête est finie

Arsenal sent l’odeur de l’essence se répandre sur ses buts et ne trouve aucun moyen d’éteindre l’incendie. Ramsdale dégoûte à nouveau Haaland (53e), mais ses coéquipiers l’abandonnent et laissent De Bruyne, toujours, envoyer les supporters des Citizens au paradis d’un plat du pied bien senti (3-0, 54e). Dépité, Mikel Arteta abdique et retire ses cadors du champ de bataille peu après l’heure de jeu, laissant les minutes s’égrener tranquillement. Même la réduction du score de Rob Holding (3-1, 86e) après un bon travail de Leandro Trossard passe inaperçue, la faute à l’inusable Haaland qui vient enfin à bout de Ramsdale (4-1, 90e+5), symbole d’une équipe jamais à court d’appétit. Après plusieurs semaines tortueuses, Arsenal espérait vivre un jour meilleur ? Raté. Le club londonien est certes encore leader (75 points) ce mercredi soir, mais plus rien ne semble pouvoir stopper City (73 points, deux matchs en moins). La quête du titre semble cette fois scellée.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri – Silva, De Bruyne (Álvarez, 80e), Gündoğan (Mahrez, 72e), Grealish (Foden, 87e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko – Ødegaard (Smith-Rowe, 71e), Partey, Xhaka (Jorginho, 60e) – Saka (Nelson, 80e), Jesus (Nketiah, 80e), Martinelli (Trossard, 60e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Les notes de Manchester City-Arsenal