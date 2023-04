Attention, un cyborg peut en cacher plein d'autres

Touché aux adducteurs, Erling Haaland n'était que spectateur du récital de ses coéquipiers face à Liverpool (4-1). Julián Álvarez et sa bande ont livré une prestation XXL, histoire de rappeler une chose : City compte plus d'une machine dans son effectif. Des joueurs excellement programmés, et dotés d'une intelligence pas du tout artificielle.

« De la première à la 93e minute, c’était une performance presque parfaite. » Pep Guardiola s’est présenté au micro de BT Sport avec un large sourire ce samedi, quelques minutes après un succès probant contre Liverpool (4-1). « Même si nous avons encaissé un but, nous avons très bien joué. C’est l’une des meilleures performances sur mes sept années ici », soulignait-il. Avec 27 buts marqués et seulement deux encaissés au cours de ses sept derniers matchs, tous remportés, le champion d’Angleterre semble redevenu cette mécanique impressionnante, prête à tout écraser. Et tout ça sans Erling Haaland, excusez du peu.

L’Araignée tisse sa toile

Le Norvégien a beau peser 28 buts et cinq passes décisives en 26 apparitions en Premier League, City n’a absolument pas souffert de son absence contre Liverpool samedi. Et pour cause : malgré son poids prépondérant statistiquement, l’équipe de Guardiola ne s’en est jamais montré dépendante. Le technicien catalan a évidemment l’avantage d’une abondance de talent. Utilisé avec parcimonie jusqu’ici, le champion du monde Julián Álvarez a remarquablement pris la relève. Tout sauf une surprise puisqu’en égalisant à la 27e minute, il a planté son sixième but en championnat, à l’occasion de sa septième titularisation seulement. L’Argentin s’est également distingué par sa justesse dans le jeu, à l’image de ce renversement sublime vers Riyad Mahrez sur l’action du 2-1. « Il a été si intelligent avec le ballon, c’est un joueur exceptionnel », louait Guardiola. Les chaussures du cyborg taillent grand, mais son suppléant a parfaitement répondu présent. Et il n’est pas le seul.

Quinte flush royale

Sur les côtés, Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold ont souffert le martyr. Buteur et passeur pour la première fois au cours d’un même match de championnat sous le maillot de City, Jack Grealish a réalisé l’une de ses meilleures prestations chez les Skyblues. Passeur décisif pour Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez a rendu une copie du même acabit, à la fois propre techniquement et percutante. « Je ne peux pas citer un joueur meilleur qu’un autre, ils ont tous été exceptionnels », poursuivait Guardiola. Une ligne offensive de feu, alimentée comme il se doit par les hommes à tout faire que sont KDB et İlkay Gündoğan. Le Belge s’est d’ailleurs permis, comme Grealish, de combiner un but et une passe dé.

"Il n'y a qu'une équipe sur la pelouse, et elle est vêtue de BLEU !" 🔵 Jack Grealish enfonce un peu plus Liverpool et marque le 4ème but de Manchester City 😬#MCILIV | #PremierLeague pic.twitter.com/QhOoCxjaKr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 1, 2023

Cette quinte flush royale a tourné à plein régime samedi. Sans Haaland, donc, ni Phil Foden, récemment opéré de l’appendicite. Bernardo Silva a joué, lui, mais a dû se contenter de sept minutes. « Dans le passé, nous avons toujours marqué beaucoup de buts (…) avec différents joueurs, différents styles de jeu. C’est ce que j’essaie de faire », glissait justement Guardiola en conférence de presse d’avant-match. Le résultat est au rendez-vous. Même sans son arme fatale, City compte sept joueurs à minimum quatre buts en championnat. La menace peut venir de partout. Il n’y a même pas besoin que l’adversaire laisse une porte entrouverte : quand elle est déchaînée, la marée bleue s’occupe elle-même de la défoncer.

Manchester City corrige Liverpool