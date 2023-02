L’OM fait la bonne opération sur la pelouse de Troyes

Buts : Mbemba (10e) et Veretout (46e)

La passe de cinq à Troyes.

En déplacement au stade de l’Aube, l’OM a aligné un cinquième succès de rang en Ligue 1 ce mercredi (0-2). Les Olympiens ont trouvé la faille sur un corner joué à deux : Jordan Veretout a mis le ballon dans la boîte, Mattéo Guendouzi a dévié de la tête, et Chancel Mbemba a conclu au deuxième poteau (0-1, 10e). Les hommes d’Igor Tudor ont une nouvelle fois marqué, 33 secondes après le coup d’envoi du deuxième acte, à la suite d’une talonnade d’Issa Kaboré, qui a permis à Cengiz Ünder de filer et de centrer pour Veretout (0-2, 46e). Ils auraient pu encore alourdir la note avec un peu plus de précision de la part de Sead Kolašinac (57e) et Ünder (65e) dans la finition.

Hormis capter tranquillement une tête de Yoann Salmier (30e) et se déployer pour couvrir une tentative de Rony Lopes, qui a fini à côté (71e), Pau López n’a rien eu à faire. Mateusz Lis ne peut pas en dire autant : obligé de rester sur le qui-vive face aux assauts répétés des Phocéens, le portier de l’ESTAC a dû se détendre sur une frappe de Valentin Rongier (34e) et plonger dans les pieds de Cengiz Ünder (40e). Victoire on ne peut plus logique des Marseillais, qui signent en plus leur premier clean sheet en Ligue 1 depuis leur court succès contre l’OL le 6 novembre. Ni Lens, ni Rennes, ni Monaco n’ayant gagné, l’OM réalise un joli coup en confortant sa troisième place, et en revenant à deux points de la deuxième.

100% de victoire pour la recrue Ruslan Malinovskyi.

Troyes (4-2-3-1) : Lis – Baldé, Salmier, Palmer-Brown, Conté – Kouamé (Tardieu, 68e), Chavalerin – Bruus, Lopes, Baldé – Ripart (Larouci, 77e). Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

Marseille (3-4-2-1) : López – Balerdi, Gigot, Mbemba – Kolašinac (Gueye, 75e), Veretout, Rongier, Kaboré (Malinovskyi, 67e) – Guendouzi, Cengiz – Alexis (Dieng, 75e). Entraîneur : Igor Tudor.