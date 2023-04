Revivez la 4e édition du Vrai Foot Day

Une version football de la série Squid Game, avec une série d'épreuves éliminatoires et une Playstation 5 à gagner pour le vainqueur. Voici le projet des Léopards de Saint-Georges (R3 normandie), vainqueur de la 4e édition du Vrai Foot Day, notre journée d'hommage et de mise en avant du foot amateur. Un événement à vivre en temps réel ici.

18h16 : C’est sur ces belles images que se termine le Squid Game des Léopards de St Georges, alors que les visiteurs d’Argentan viennent d’arriver au stade. L’occasion pour moi de vous dire qu’on se retrouve dans moins d’une heure pour le choc de R3 entre les deux équipes. En live sur sofoot.com, bien sûr. À toute !

18h11 : ET C’EST GAGNÉ POUR JULIE !

18h07 : Oh la panne de micro au moment d’annoncer le vainqueur. « Je l’ai épuisé », souffle Etienne.

18h05 : La barre pour Moufette… C’est terrible…

18h01 : Et donc la quatrième et dernière épreuve – réussie ici du premier coup par Julie : la frappe direct dans le but sans toucher le sol. Elle est en lice pour la victoire face au Youtubeur foot district Deuxnoo.

17h55 : Alors qu’Hugo, fils du président, est dans le dur sur l’épreuve du poteau de corner, ça réclame l’installation d’un synthé dans l’assistance…

17h53 : Pour info, j’ai les temps des deux premiers candidats. Mais loin de moi l’idée de vous spoiler…

17h52 : Troisième épreuve : le coin du poteau de corner.

17h49 : Première épreuve finale : le slalom, avant la frappe sous les trois ponts, donc.

17h45 : Et c’est parti pour Enzo, qui doit s’y reprendre à plusieurs fois pour faire passer le cuir entre une succession de portes. « On peut décaler l’heure du match mon grand si tu veux ». « Ça chambre, ça chambre. Il a plus rien dans les guiboles ! Allez, c’est la dernière ligne droit, lâche tout petit bonhomme ! »

17h27 : Au menu de la finale : un petit parcours technique préparé aux petits oignons. Minuté, pour pimenter l’affaire.

17h18 : Le niveau était donc trop élevé pour nos SoFootballeurs… La PS5 restera en Normandie !

17h17 : Petite mention au survet du club. La classe géorgienne

17h15 : Les voilà nos cinq finalistes !!! Finale dans quinze minutes pétantes !!! « Oh non encore une pause, on va être obligés de boire encore un coup », signé Deuxnoo.

17h13 : Bon, les tentatives sont nombreuses, mais toujours aucun n’est parvenu à toucher cette foutue transversale…

17h11 : C’est loin chef…

17h09 : Pendant ce temps-là, la doyenne Marie-Thérèse se fait vanner au bar.

17h07 : Les soldats sont dans l’arène. Le Crossbar peut commencer !

16h55 : Bon, j’en profite pour aller boire un coup…

16h52 : CROSS BARR DANS CINQ MINUTES LES COPAINS !

16h49 : L’inévitable speaker Étienne: « On enchaîne ou on passe à la buvette ? Bon, rendez-vous dans quinze après un petit tour à la buvette ! » »

16h41 : Les conservations sont terminées, les gagnants ont désormais le choix de la prochaine épreuve : tennis-ballon en onze points, ou bien morpion avec des chasubles (puant la sueur sinon c’est pas drôle).

16h40 : Quelle note pour le logo des Léopards ? Ici c’est 9/10.

16h35 : Les confrontations s’enchaînent et le niveau est toujours aussi élevé. SAINT-GEORGES C’EST LA CHAMPIONS LEAGUE !!

16h29 : Sandwich, bière : le quotidien d’un artiste.

16h25 : Si vous êtes dans le coin cet été, les Léopards de Saint-Georges organisent un tournoi sixte semi-nocturne le 1er juillet.

16h18 : Sinon, vous saviez que François Morel a passé son enfance à Saint-Georges-des-Groseillers ?

16h14 : « Olala à So Foot ça joue au foot. » Merci Étienne pour le constat #Fierté

16h11 : Tiki-taka sauce normande !!

16h10 : Conservation de balle en deux contre deux. On ve pas se mentir, le gazon n’aide pas…

16h02 : Sinon, il fait doux et beau dans l’Orne. La sono passe en boucle du Nekfeu depuis vingt minutes, un vrai fan-club ici.

15h57 : Après une petite pause, les vingt participants toujours en lice vont devoir faire parler leurs qualités techniques : conservation de balle en duo. Le duo vainqueur choisira ensuite l’épreuve éliminatoire. Va-t-on découvrir un Iniesta-Xavi à Saint-Georges ?

15h48 : Trois heures avant le coup d’envoi. Bière ou boisson énergisante en guise de mise au vert, chacun ses préférences.

15h41 : Verdict : quatre éliminés sur la marelle à trous. Rendez-vous dans un petit quart d’heure pour une épreuve par équipes. Suspense.

15h35 : « Les journalistes de SoFoot ont-ils une bonne mémoire ? » On ne dirait pas…

15h33 : On est sur une marelle à trous, avec élimination directe. Et ça fait des ravages.

15h25 : Le président Jean-Marie est la première victime, éliminé mais acclamé par son public.

15h25 : Première épreuve à élimination directe, la pression monte…

15h20 : C’est l’heure d’engloutir sa pinte, avant que la nouvelle épreuve ne commence.

15h06 : Fin de l’épreuve Cahuzac, deux recordmen ont atteint les 20 mètres, détrempés sous le soleil normand.

14h52 : Deuxnoo, Youtubeur foot district du coin venu à l’invitation du Vrai Foot Day, traverse toute la piste au deuxième essai. Sa réaction : « district ou pas district ? » District !

14h50 : Fabien en piste. Son père Jean Christophe, bénévole a la buvette, rajoute de l’eau. Étienne au micro : « Il a mis de l’eau chaude. Il prend soin de son gamin. C’est beau. »

14h45 : Gautier Lloris n’a qu’à bien se tenir. Les vrais auront la ref.

14h38 : 9 mètres 10 !

14h35 : Qui va tacler le plus loin ? J’ai peur, déjà.

14h30 : En attendant la terrible épreuve des tacles glissés en hommage à Yannick Cahuzac, petite visite guidée du propriétaire.

Zéro doute, on est au bon endroit pic.twitter.com/BsmTY50gwy — Vrai Foot Day (@DayVrai) March 25, 2023

14h20 : Pour ceux qui ont encore un petit creux, dernier rappel pour faire un tour à la buvette. Avec des tarifs records. Prends ça l’inflation.

14h15 : « Ça part en bataille d’eau. Nous sommes le 25 mars, il fait 10 degrés ! » On ne remercie pas Jean-Marie Rocher, président du club depuis quatre ans après avoir raccroché les crampons à 46 ans, et qui a déclenché les hostilités. Sa grande fierté ? Avoir permis l’installation de 60 pancartes publicitaires tout autour du terrain alors qu’elles n’étaient que trois lors de son arrivée. Primordial pour un club qui compte 280 licenciés et possède un budget de 80 000€.

13h40 : « On a mis les petits plats dans les grands. On a pris des vases Tropico » Étienne Lhuissier, instigateur du projet du Vrai Foot Day, qui surenchérit : « Arnaud il ne sait pas ce que c’est… mais c’est de l’eau Arnaud. »

13h38 : Pour les moins assidus, nous vous rappelons que nous sommes du côté de Saint-Georges dans l’Orne pour suivre les Léopards, dans une journée qui s’annonce fantastique. Alors que la panière de sandwichs merguez-saucisse se vide, la première épreuve du Squid Game va débuter : au programme, un relais de remplissage de jards. Le but est simple, remplir son gosier et faire tomber la boule de ping-pong ! Premier duel Robin contre Hugo !!!!

13h30 : Salut la compagnie, salut les amateurs du VRAI FOOT et donc du VRAI FOOT DAY ! Est-ce que vous êtes prêts à vivre une belle journée de foot district pour fêter dignement le foot amateur français ? Alors, c’est parti !

🚗 Le Vrai Foot Day édition 4, c'est parti ! En route pour le stade des @Leopards_SG vainqueur du Grand Prix @sofoot pic.twitter.com/FmJlcBtgko — Vrai Foot Day (@DayVrai) March 25, 2023

