Les Verts doivent y croire

Les Verts n’avaient plus leur destin en main il y a encore quelques heures de cela. En cas de victoire du Havre face à Marseille, les Stéphanois auraient définitivement été condamnés à retourner en Ligue 2, un championnat qui ne correspond pas à la stature de ce club historique qu’est Saint-Étienne. Alors, comme des grands, les joueurs d’Eirik Horneland ont fait ce qu’ils avaient à faire, c’est-à-dire jeter leurs dernières forces dans la bataille et tester leur destin jusqu’au bout. À Auguste-Delaune, Sainté s’est adjugé un succès de choix (0-2), l’un des plus beaux de sa saison, alors que le HAC a finalement cédé face à l’OM au bout de la nuit. Résultat des courses : tout est encore possible et tout se jouera lors de la dernière journée.

Mieux vaut Tardieu que jamais

Signe que la soirée allait bien se passer : il n’aura fallu que trois minutes aux joueurs du Forez pour prendre les devants sur la pelouse rémoise. Et pas n’importe qui, ni n’importe comment, d’ailleurs, puisque l’ouverture du score est venue du pied de Florian Tardieu, qui a tout simplement marqué là son premier but de la saison, d’une splendide frappe du droit depuis l’extérieur de la surface. « On voulait faire une grosse entame. On savait que ce serait compliqué ici parce que c’est toujours difficile de venir gagner à Auguste-Delaune. On parvient à marquer rapidement. Je suis content de marquer ce premier but avec Saint-Étienne en Ligue 1 parce qu’il est important mais il le sera vraiment que si on gagne », disait l’intéressé à la mi-temps au micro de BeIN Sports. Bien vu, car son pion a mis son équipe sur les rails, et Irvin Cardona a fini le boulot, bien placé après un premier arrêt de Yehvann Diouf, à quelques minutes de la pause.

😍 OH LA MERVEILLE DE FLORIAN TARDIEU !!!! 🚀 Un véritable missile qui permet à l'AS Saint-Etienne de croire encore au maintien !#SDRASSE pic.twitter.com/nZT0hdo9w6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 10, 2025

Eirik Horneland, lui, a bien sûr apprécié le succès des siens, mais assez peu la manière. « Ce n’était pas un bon match. On marque un but très rapidement. Je pensais que cela nous donnerait beaucoup d’énergie, de confiance mais ensuite, nous avons trop ralenti le jeu. Le Stade de Reims est revenu dans le match en seconde mi-temps, ça a été difficile car nous n’avons pas trouvé le bon rythme. Je suis content du résultat ainsi que de l’état d’esprit de l’équipe. Mais lorsqu’on marque un but très rapidement dans une rencontre, on veut pouvoir construire dessus. On souhaite pouvoir continuer pendant la partie. En réalité, on les a laissé revenir dans le match au lieu de continuer à attaquer et de dominer », a expliqué le Norvégien à BeIN Sports. Il ne fera certainement pas la fine bouche plus longtemps que cela, puisqu’il s’agit ici de la deuxième victoire à l’extérieur de Saint-Étienne cette saison, après celle obtenue à Montpellier mi-mars (0-2).

Toujours en vie. À samedi prochain les Verts ! 💚 pic.twitter.com/4F2pDV4Fwv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 10, 2025

L’espoir d’être barragiste est désormais revenu et complètement permis dans les rangs stéphanois. Il reste 90 minutes à négocier, ce sera à Geoffroy-Guichard, qui devrait revêtir son habit des grands soirs, samedi prochain face à Toulouse, qui ne joue strictement plus rien. Il faudra néanmoins espérer que Le Havre ne gagne pas dans le même temps, mais les Normands auront une rencontre périlleuse à jouer, sur la pelouse de Strasbourg, qui se battra pour un avenir européen. Loin d’être gagné, donc, pour Didier Digard et sa bande, et on imagine volontiers que les Verts seront galvanisés toute la semaine par leurs supporters à y croire plus que jamais…

