L’Espagne refait le coup à l’Italie

Espagne 2-1 Italie

Buts: Yeremi Pino (3e), Joselu (88e) pour l’Espagne // Immobile (SP 11e) pour l’Italie

Il faut croire que le scénario d’une demi-finale Espagne-Italie en Ligue des nations doit obligatoirement se terminer par une victoire 2-1 des Ibériques. Comme lors de la précédente édition, les Espagnols sont venus à bout de la Nazionale – cette fois avec un peu plus de difficulté qu’en octobre 2021 – grâce à un but tardif et plein d’opportunisme de Joselu qui a offert une finale aux siens. Décidément en 2023, l’Italie n’a pas le droit au bonheur.

Yeremi punit, Immobile répond

Ce face-à-face méditerranéen débute par un cadeau, offert par Leonardo Bonucci à Yeremi Pino qui s’en va aisément ouvrir le score au bout d’à peine trois minutes de jeu (1-0, 3e). Pas de quoi sonner la Nazionale pour autant, qui profite des espaces et de la charnière expérimentale franco-espagnole composée de Robin Le Normand et d’Aymeric Laporte, et qui va obtenir un penalty sur une tentative complètement loupée de Nicolò Zaniolo contrée par la main de Le Normand.

Ciro Immobile s’empare du cuir et prend à contre-pied Unai Simón (1-1, 11e). Dans la foulée, Davide Frattesi pense doubler la mise sur un caviar de Jorginho avant d’être rattrapé par la VAR, tandis qu’en face, Alvaro Morata tombe à deux reprises sur un Gigio Donnarumma bien dans ses baskets. À la pause, dans cette rencontre ouverte qui sent bon la fin de saison, l’Espagne et l’Italie se retrouvent dos à dos.

Joselu, super sub !

En début de seconde période, la Roja revient très fort, et il faut un miracle de Donnarumma sur sa ligne face à Pino pour empêcher les ouailles de Luis de la Fuente de reprendre les devants. Le portier du PSG, à la suite d’une sortie médiocre sur coup franc, ne passe pas loin d’être zéro après avoir été « héros », mais le ciseau de Rodri s’envole au-dessus de sa transversale. L’Italie souffre, mais va se procurer une énorme occasion sur un déboulé de Zaniolo côté gauche, dont le centre est parfaitement repris par Frattesi au point de penalty et bien arrêtée par un grand Simón. Ce sera la dernière.

La fatigue se fait sentir au fil des minutes, les Espagnols conservent le cuir, mais peinent à mettre le feu face à des Azzurri qui galèrent à faire trois passes d’affilée. Et puis finalement, comme lors de la dernière finale de Ligue des champions, Francesco Acerbi et Rodri vont faire un bond dans le passé : Acerbi renvoie plein axe un centre, Rodri frappe fort à l’entrée de la surface, mais cette fois, c’est bien Joselu qui pousse le cuir au fond et envoie l’Espagne en finale (2-1, 88e). La Roja retrouve la Croatie ce dimanche (20h45) pour succéder à la France au palmarès de la Ligue des nations.

Espagne (4-3-3) : Unai Simón – Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba – Rodri, Merino – Rodrigo (Asensio, 46e), Gavi (Canales, 68e), Pino (Fati, 74e) – Morata (Joselu, 84e). Entraîneur : Luis de la Fuente.

Italie (3-5-1-1): Donnarumma – Tolói, Bonucci (Darmian, 46e), Acerbi – Di Lorenzo, Frattesi (Verratti, 75e), Jorginho (Cristante, 60e), Barella, Spinazzola (Dimarco, 46e) – Zaniolo – Immobile (Chiesa, 59e). Entraîneur : Roberto Mancini.

