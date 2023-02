Les Pays-Bas s’endorment sur l’Équateur

Buts : Gakpo (6e) pour les Oranje // Valencia (49e) pour la Tri

86e minute : Nathan Aké, défenseur axial gauche des Pays-Bas, percute balle au pied et prend la direction de la surface adverse avant de se faire faucher par un Équatorien. Une scène banale pour toute équipe dominante qui se respecte, mais qui a étonné (faute de réveiller) les spectateurs du Khalifa International Stadium, sevrés de la moindre petite étincelle orange après la première fusée tirée par Cody Gakpo dès la sixième minute. L’Équateur, plus entreprenant, séduisant et consistant, a profité de cette apathie oranje pour rafler un bon match nul (1-1) qui élimine le Qatar avant même le dernier match du groupe A.

Gakpo n’a pas le temps, les Pays-Bas si

L’Équateur n’a pas encaissé de but depuis sept matchs ? Il en faut beaucoup plus pour effrayer Cody Gakpo. Le phénomène du PSV n’a besoin que de six minutes et d’un ballon mal renvoyé par le milieu équatorien pour faire feu. Sa bombe du pied gauche fait valdinguer les filets de Galíndez (1-0, 6e) mais pas les velléités de la Tri, qui bouscule par à-coups des Néerlandais avachis sur leur canapé depuis l’ouverture du score. Après plusieurs alertes côté gauche et une frappe cadrée de Valencia boutée par Noppert (32e), Estupiñán fait mouche juste avant la mi-temps… mais le hors-jeu passif de Porozo le prive de son bonheur. Qu’à cela ne tienne, le buffle de Brighton revient à la charge dès le retour des vestiaires et peut exulter lorsque Valencia reprend sa frappe repoussée par Noppert (1-1, 49e).

L’ascenseur émotionnel de Valencia

Mais que faut-il pour réveiller ces Oranje totalement léthargiques ? Un tremblement de terre ? La cartouche de Plata sur la barre (58e) ? Les plots orange restent solidement plantés dans le bitume avec le ballon et s’envolent au moindre retour de bourrasque équatorienne. Tant bien que mal, sans l’ombre d’une tentative de révolte (deux minuscules tirs) ou de plan B, les Oranje assistent à la cruelle sortie sur civière d’Enner Valencia, l’homme aux six buts en cinq matchs de Coupe du monde. Un attaquant habile et volontaire dont les Oranje auraient bien besoin pour sonner la révolte au sein d’une équipe méconnaissable, qui a toutefois gardé son destin entre les mains pour obtenir la première place du groupe A.

Pays-Bas (3-4-1-2) : Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, Koopmeiners (79e, De Roon), F. De Jong, Blind – Klaassen (69e, Berghuis) – Gakpo (79e, Weghorst), Bergwijn (46e, Depay). Sélectionneur : Louis van Gaal.

Équateur (3-4-2-1) : Galíndez – Porozo, Torres, Hincapié – Preciado, Méndez, Caicedo, Estupiñán – Plata, Valencia – Estrada (74e, Sarmiento). Sélectionneur : Gustavo Alfano.