Les notes de la première journée des phases de poule du Mondial 2022

Les supporters saoudiens

Entre le supporter qui jette une porte dans son jardin pour célébrer le but d’Al-Dawsari, celui qui vient demander « Where is Messi » au journaliste japonais, et ceux qui s’ambiancent sur Freed From Desire, les supporters saoudiens sont idéalement entrés dans leur compétition. À l’image de leur équipe, en fait.