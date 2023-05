Ligue 1

J30

Les notes de la 34e journée de Ligue 1

Par Florian Manceau le Lundi 08 Mai à 06:00 Article modifié le Dimanche 07 Mai à 23:04

Des loupés, des gars carrés et de jolis gestes du pied : il s'est passé bien des choses ce week-end, lors de la 34e journée de notre chère et tendre Ligue 1. On fait le tour, on fait le tri.