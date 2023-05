Rennes replonge à Nice

Nice 2-1 Rennes

Buts : Laborde (50e) et Moffi (72e) pour le Gym // Bourigeaud (78e) pour le SRFC

Le yo-yo rennais continue en 2023.

Le Stade rennais n’a pas réussi à confirmer son succès contre Angers, subissant une 12e défaite cette saison en championnat, sur la pelouse de Nice (2-1). De nombreux supporters azuréens avaient pourtant préféré la plage à l’Allianz Arena pour profiter du cagnard niçois ce samedi après-midi, et les premières minutes de la partie ont pu les conforter dans leur choix. Peu d’espaces, peu d’occasions, peu de rythme et deux 4-3-3 bien en place, voilà un bon résumé d’un premier acte plutôt à l’avantage des Bretons. Sans surprise, Jérémy Doku a joué le rôle du détonateur. Le Belge a donné le tournis à Dante et compagnie, testant aussi Kasper Schmeichel d’une frappe trop timide. Le portier danois a ensuite été impeccable en repoussant du pied le coup de casque de Lovro Majer, bien servi par Jeanuël Belocian, relancé au poste de latéral gauche en l’absence de Birger Meling et Adrien Truffert. De l’autre côté du terrain, Steve Mandanda, qui fêtait son 500e match en Ligue 1 (469 avec Marseille, 31 avec Rennes), n’a pas eu grand-chose à faire, la charnière Warmed Omari-Arthur Theate contrôlant bien Gaëtan Laborde et Terem Moffi, souvent lancés dans le dos de la défense rennaise, sans grand succès.

🔥 @SteveMandanda joue cet après-midi son 𝟱𝟬𝟬𝗲 match de Ligue 1. 👏 𝗣𝗵𝗲́𝗻𝗼𝗺𝗲́𝗻𝗮𝗹. pic.twitter.com/IkUtEu1kzQ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 6, 2023

Les Aiglons sont revenus avec de meilleures intentions après la pause et ont fait preuve d’efficacité. Après avoir été contré par Hamari Traoré, Laborde a joué au renard contre ses anciens coéquipiers, profitant d’un centre de Badredine Bouanani et de la passivité rennaise pour tromper Mandanda du gauche au second poteau (1-0, 50e). Suffisant, comme d’habitude, pour voir les hommes de Bruno Genesio se déliter. Les visiteurs ont souffert face au très actif Bouanani et ont été trop brouillons, dans le jeu comme sur les coups de pied arrêtés, pour revenir dans la partie. Pire, ils ont sombré à la suite d’un nouveau cadeau de Theate, qui a manqué sa passe en retrait sur laquelle Moffi a sauté pour s’en aller éliminer Mandanda et marquer dans le but vide (2-0, 72e). Rideau ? Pas encore, Benjamin Bourigeaud réglant enfin la mire en nettoyant la lucarne de Schmeichel d’une praline délicieuse (2-1, 78e). Sans que cela ne change l’issue du match, Mandanda repoussant la tentative de Jordan Lotomba et Bourigeaud ne cadrant cette fois pas une nouvelle tentative lointaine. Un énième coup d’arrêt pour Rennes, qui laisse Nice revenir à cinq unités et qui pourrait voir la 5e place s’éloigner un peu plus en cas de victoire de Lille à Reims, dimanche.

Compter sur les autres, un drôle de concept.

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Ramsey (Rosario, 73e), Bouadaoui, Thuram – Bouanani (Atal, 73e), Moffi, Laborde. Entraîneur : Didier Digard.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Traoré, Omari, Theate, Belocian (Assignon, 78e) – Ugochukwu (Salah, 76e), Bourigeaud, Majer – Doku, Kalimuendo (Toko Ekambi, 70e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

