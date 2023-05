Lorient gagne le derby contre Brest

Lorient 2–1 Brest

Buts : Koné (31e, 51e) pour les Merlus // Del Castillo (69e SP) pour le SB29

Expulsion : Makengo (90e+6) pour le FCL

Ibrahima Koné, roi du derby.

En signant un doublé, l’attaquant malien a permis à Lorient de prendre le dessus sur Brest, ce dimanche (2-1), et de retrouver la première partie de tableau avec une 9e place. Quatre jours après avoir décroché un succès précieux contre Nantes, la formation d’Éric Roy s’était pourtant pointée au Moustoir en confiance, au point de pousser les Merlus à faire le dos rond face au pressing intense des visiteurs. Il a manqué du danger dans la surface lorientaise, Hugo Magnetti ne touchant pas le cadre et Montassar Talbi veillant au grain pour calmer les ardeurs brestoises. Pour réveiller les siens, l’international tunisien a choisi le dépassement de fonction. Après un joli numéro de Yoann Cathline côté gauche, le défenseur a travaillé son centre pour trouver Koné, trop seul au milieu des Brestois et buteur de la tête (1-0, 31e). Action, réaction par Jérémy Le Douaron, malheureux en voyant son coup de casque trouver la barre à la suite d’un bon service de Félix Lemaréchal.

Le parcage coloré et bien rempli a pris un nouveau coup de bambou dès l’entame du second acte, Koné offrant un contrôle de grande classe sur une passe de Bonke Innocent, avant de s’appuyer sur Romain Faivre et de transformer la remise de l’ancien Brestois d’un tir croisé imparable (2-0, 51e). Les Ty Zefs n’ont pourtant pas lâché, continuant de pousser et remerciant au passage Marco Bizot d’empêcher le pire en frustrant le jeune Darlin Yongwa. Un arrêt bienvenu, puis la récompense pour le SB29, avec un penalty provoqué par Cathline sur Jean-Kevin Duverne et transformé par Romain Del Castillo pour relancer le suspense (2-1, 69e). Toujours intéressant dans les intentions, Brest a encore manqué de tranchant et d’efficacité dans les 30 derniers mètres, à l’image de la demi-volée envoyée dans la tribune par Lilian Brassier. Et de chance, aussi, Le Douaron touchant encore un montant, le poteau cette fois, dans le temps additionnel, avant que Jean-Victor Makengo ne prenne la porte après une deuxième biscotte. Une défaite, mais encore trois points d’avance sur la zone rouge, pour les Brestois.

Brest-Auxerre dimanche prochain, ou la définition du match à 6 points.

Lorient (3-4-2-1) : Mvogo – Kalulu, Talbi, Le Goff – Cathline, Innocent (Makengo, 56e), Abergel, Yongwa (Kari, 85e) – Faivre, Le Fée – Koné (Dieng, 70e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Brest (4-1-4-1) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne (Locko, 74e) – Lees-Melou – Lemaréchal (Del Castillo, 62e), Belkebla (Camara, 74e), Magnetti (Camara, 62e), Le Douaron – Mounié. Entraîneur : Éric Roy.

Pronostic Lorient Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1