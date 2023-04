Les notes de la 30e journée de Ligue 1

Olivier Pantaloni

« Il y a eu beaucoup d’erreurs, de manque d’agressivité et des joueurs à côté de la plaque. C’était une première période cauchemardesque, l’équipe s’est liquéfiée. Personne ne voulait le ballon, on avait l’impression que tout le monde avait peur. On se considère en Ligue 2, et ce n’est pas de la langue de bois. Sept points de retard à refaire en huit matchs, compte tenu de notre calendrier… Aujourd’hui, on peut se dire qu’on est en Ligue 2. Ils savaient que ce match-là était capital, c’est incompréhensible. » L’adjectif « pantalonesque » fait désormais partie des synonymes de « lucide » ou « perspicace ».