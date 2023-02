Les notes de Japon-Croatie

Yuto Nagatomo

Depuis les années 1960, les chercheurs du monde entier se creusent la tête sur le sujet, mais c’est bel et bien au Japon, à Tokyo précisément, que la cryogénie humaine a connu récemment son avancée la plus significative. Alors non, Yuto Nagatomo ne sait toujours pas centrer. Mais voir le vieux fantôme du stade Vélodrome en chair et en os, cavalant comme un gamin de 20 piges, ça mérite déjà un triplé science-médecine-chimie à la prochaine cérémonie des prix Nobel. Remplacé par Kaoru Mitoma (64e), à mi-temps.