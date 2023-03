Lens et Lille se partagent le Nord

Au terme d'un derby où chacune des deux écuries aura pris l'ascendant sur l'autre, Lens et Lille se sont neutralisés au stade Bollaert (1-1). Les regrets seront majoritairement quand même du côté des Lillois, passés à côté lors du premier acte et qui auraient pu largement l'emporter en seconde période.

Lens 1-1 Lille

Buts : José Fonte (CSC) (41e) pour Lens // David (69e) pour Lille

Ce derby entre Lens et Lille n’a pas accouché d’un vainqueur, d’un nouveau roi du Nord après le succès lillois de l’aller, mais il a livré pas mal d’enseignements : côté lensois, la panne offensive et le manque de jus se sont fait sentir et le point du nul est finalement pas mal payé. Côté lillois, le premier acte raté a laissé place ensuite à une seconde période de très bonne facture, à sens unique, qui leur aurait permis de ramener la couronne dans la capitale des Flandres sans un immense Brice Samba.

Fonte met Lens devant

Trois tifos géants, du rouge et du jaune partout, une odeur de soufre : le stade Bollaert est bien l’arène qu’il faut pour accueillir un derby du Nord digne de ce nom. D’en haut, on a l’impression qu’une marée sang et or s’apprête à déferler sur les Dogues, venus dans le Pas-de-Calais pour ramener trois précieux points et conforter la suprématie régionale qu’il a commencé à bâtir au match aller. Sauf que d’entrée, et malgré la fatigue de la Coupe de France dans les jambes, il n’y a que le RC Lens qui brille sur le rectangle vert. Dans le pressing, l’intensité, la précision technique, les gars de Franck Haise étouffent des Lillois méconnaissables, et il faut une anticipation risquée de Lucas Chevalier sur un centre de Seko Fofana pour soulager ses partenaires de galère.

Les ennuis ne vont pas s’arrêter là pour les hommes de Paulo Fonseca, suspendu et en tribunes pour l’occasion, à la suite d’une nouvelle sortie sur blessure au bout de dix minutes de Tiago Djalo. En face, Lens continue d’appuyer là où ça fait mal, à savoir dans le dos de José Fonte, et la tentative de la tête chercheuse qu’est Lois Openda termine dans le petit filet de Chevalier. Malgré une supériorité de tous les instants, Lens pêche toujours dans la finition, et n’est d’ailleurs pas loin de se faire surprendre sur la seule incursion lilloise : trouvé par Angel Gomes, Jonathan Bamba tombe sur un grand Brice Samba avant d’être signalé hors jeu à tort. Le coup de chaud passé, le RCL va finalement trouver la faille grâce à un Lillois : sur un coup franc rentrant d’Angelo Fulgini, José Fonte prolonge parfaitement le cuir dans ses propres filets (1-0, 41e). Les Corons peuvent être entonnés à pleins poumons à la pause, car Lens est devant fort logiquement.

David refroidit Bollaert

C’est avec d’autres intentions, et le couteau entre les chicots, que les Lillois retournent sur le terrain. Face à des Lensois qui perdent leur jus restant au fil des minutes, les ouailles de Fonseca prennent peu à peu l’ascendant : au point de penalty, Angel Gomes voit sa tentative détournée de justesse par des jambes lensoises. Conscient que son équipe est sur un fil, Franck Haise décide de passer à cinq derrière avec l’entrée en jeu de Deiver Machado à l’heure de jeu. Insuffisant pour freiner les ardeurs lilloises, qui vont immédiatement punir la méforme de leurs hôtes : Bamba puis Cabelle butent sur Samba dans les cinq mètres, mais Jonathan David est là en renard pour faire exploser le parcage garni de 1000 supporters lillois (1-1, 69e).

Les Dogues ont pris le dessus, et vont avoir plusieurs balles pour faire le break : sur un coup franc d’Edon Zhegrova dévié par Benjamin André, d’abord, puis sur un plat du pied de Rémy Cabella en bonne position. À chaque fois, Samba fait le boulot. Dans le camp d’en face, Fofana tente de sonner la révolte, accompagné par les encouragements du public lensois, mais son coup de canon s’envole au-dessus du but gardé par Chevalier. Dans le temps additionnel, sur un rush de Zhegrova, Samba réalise l’arrêt du match en repoussant l’ultime missile du Kosovar dans un silence de cathédrale. Au coup de sifflet final, les regrets sont partagés au niveau comptable et presque plus nombreux du côté du LOSC.

Lens (4-2-3-1) : Samba – Frankowski, Gradit, Danso, Haïdara – Abdul Samed, Fofana – Thomasson, Sotoca (Pereira Da Costa, 77e), Fulgini (Machado, 68e) – Openda. Entraîneur : Franck Haise.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Weah, Djalo (Alexsandro, 13e), Fonte, Gudmundsson – André Gomes (Zhegrova, 70e), André – Angel Gomes (Baleba, 86e), Bamba, Cabella – David (Bayo, 86e). Entraîneur : Jorge Maciel.

Brice Samba, la danse de la joie