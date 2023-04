Lens domine Rennes et passe dauphin

Avec de l'intelligence et de la maîtrise, Lens a fait tomber Rennes grâce à un nouveau but de Loïs Openda (0-1). Un succès qui permet aux Sang et Or de passer devant l'OM et de chiper la place de dauphin.

Rennes 0-1 Lens

But : Openda (31e)

L’opportunité était trop belle pour ne pas la saisir. Après les deux points laissés en route par l’OM contre Montpellier la veille, Lens ne s’est pas gêné pour griller la politesse aux Marseillais et prendre la deuxième place derrière le PSG grâce à une meilleure différence de buts, et surtout un succès à Rennes (0-1), ce samedi soir. Une affaire en or pour les Lensois et un nouveau tournant manqué par les Bretons, désormais relégués à dix unités du Racing et du podium.

Openda, encore lui

La soirée a commencé par un message inscrit en-dessous du tifo concocté par les ultras rennais : « Objectif Coupe d ’Europe. » Rien de nouveau sous la nuit noire pour les Bretons, déployés dans le même système que lors de leur succès au Parc 15 jours plus tôt pour leur retour devant leur public. Seulement, Lens n’est pas Paris. Plus actifs au pressing, moins fainéants et très au point collectivement, les Nordistes ont récité leur foot en première période, renvoyant les Rennais à leurs chères études. Ils auraient pu faire la différence sur coups de pied arrêtés, mais Florian Sotoca et Danso n’ont pas cadré et Steve Mandanda a frustré Facundo Medina. Loin d’être protégé par une défense fébrile, le portier rennais a aussi dû sortir devant Loïs Openda et mettre les deux poings sur un nouveau ballon flottant d’Angelo Fulgini, avant de rendre les armes. Cette fois, le Racing a misé sur un joli mouvement, Seko Fofana décalant Sotoca, dont l’excellent centre a été repris d’une tête victorieuse par Openda (0-1, 31e). D’une logique implacable, même si les compteurs auraient pu être remis à zéro quelques secondes plus tard si Medina n’avait pas miraculeusement dévié la reprise de Benjamin Bourigeaud sur la barre de Samba, aussi heureux de voir Karl Toko Ekambi manquer la deuxième balle d’égalisation avant la pause.

Au cœur de la démonstration lensoise, il restait donc un peu d’espoir chez les Rouge et Noir. Celui-ci aurait pu être réduit à néant après l’entracte, mais les Fofana a envoyé sa tête au-dessus, alors que Fulgini rôdait derrière et semblait en meilleure position. Des opportunités et un bloc parfaitement réglé sans le ballon, ce qui n’a pas aidé Rennes à se montrer plus inspiré et plus dangereux, le seul minuscule frisson venant d’une tête d’Arthur Theate passée à côté du poteau gauche de Brice Samba. Que faire pour contrarier la machine lensoise ? Bruno Genesio a joué la carte du triple changement en lançant Amine Gouiri, Lovro Majer et Baptiste Santamaria sur la piste. Lens a rangé les crocs, laissant les meilleures situation aux locaux, Arnaud Kalimuendo butant sur Samba, avant que Majer et Gouiri ne prennent leur chance en dehors de la surface, sans plus de réussite. La suite a été plus hachée, par les fautes et les changements, alors que le Ch’ti Bourigeaud a obligé Samba à dégainer une claquette pour repousser son coup franc. Les 1 350 mordus des Sang et Or se sont chargé d’animer la fin de partie et de fêter la nouvelle victoire de leurs protégés, invaincus contre le SRFC depuis la remontée. À 9 journées du terme de la saison, Rennes ne devrait plus revoir Lens au classement, et Bollaert n’a jamais été aussi proche de retrouver l’Europe. Reste à savoir laquelle.

Rennes (3-4-3) : Mandanda – Omari, Wooh (Santamaria, 56e), Theate – Traoré (Spense, 83e), Ugochukwu (Doku, 74e), Bourigeaud, Meling – D. Doué (Gouiri, 56e), Kalimuendo, Toko Ekambi (Majer, 56e). Entraîneur : Bruno Genesio. Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Sotoca, Abdul Samed, Fofana, Frankowski (Machado, 81e) – Thomasson (Claude-Maurice, 74e), Fulgini (Pereira Da Costa, 74e) – Openda (Saïd, 81e). Entraîneur : Franck Haise.

