Leipzig porté par Nkunku, le Bayern et Dortmund assurent

Buts : Lukebakio (40e) et Selke (45e) pour le Hertha // Musiala (12e), Choupo-Moting (37e, 38e) pour le Bayern

Qui peut stopper Choupo-Moting ? En feu depuis que Nagelsmann l’a installé titulaire, l’ancien attaquant du PSG enchaîne les buts, avec du talent comme face à l’Inter en milieu de semaine, et aussi un peu de réussite, comme ce samedi après-midi sur la pelouse du Hertha. En moins de deux minutes, l’international camerounais a ainsi signé un doublé en s’arrachant pour tacler dans la surface et glisser le ballon au fond des filets (0-2, 37e et 0-3, 38e). Plus tôt dans la partie, Musiala avait montré la voie à son partenaire en se montrant clinique face à Christensen après un décalage de Mané (0-1, 12e). Une large avance qui n’a pas empêché le Bayern de se compliquer la vie, en concédant deux buts avant la pause. Le premier venu d’une frappe puissante de Lukebakio (1-3, 40e), puis le second arrivé cinq minutes plus tard sur un penalty provoqué par Pavard, accordé grâce à la VAR et transformé par Selke (2-3, 45e) pour redonner espoir aux Berlinois. Un premier acte fou, puis l’extinction des feux, même si le Bayern a vu le but contre son camp de Rogel refusé après consultation de la vidéo, alors que le Canada a grimacé en voyant Davies quitter la pelouse après s’être claqué à quinze jours du Mondial. Pour le Rekordmeister, c’est une huitième victoire d’affilée toutes compétitions confondues et une place de leader provisoire avant Leverkusen-Union Berlin dimanche.

Buts : Moukoko (8e, 45e+2) et Reyna (12e, SP) pour le BvB

Une formalité, pour le Borussia Dortmund. À la maison, le BvB a rapidement fait comprendre à Bochum, 17e et relégable, qu’il n’y aurait pas de place pour une surprise. Du haut de ses 17 ans, Moukoko a été le grand bonhomme de la partie en inscrivant un doublé superbe en première période. L’international espoir allemand a d’abord allumé un pétard laissant sur place Riemann (1-0, 8e), avant de remettre ça à quelques secondes de la pause en lobant le portier adverse, sorti aux fraises, des 35 mètres (3-0, 45e+2). Entre ces deux bijoux, Reyna avait déjà quasiment mis à l’abri le Borussia en transformant un penalty obtenu par Malen (2-0, 12e). Très efficace, Dortmund est passé en mode gestion dans le second acte, laissant Bochum tenter de sauver son honneur, en vain, et grimpant provisoirement sur le podium pour ne pas laisser le Bayern (et les autres) s’échapper.

Buts : Rutter (50e) pour Hoffenheim // Nkunku (17e, 57e) et Olmo (69e) pour le RBL

Cocorico à la PreZero Arena ! De retour en forme après un départ délicat, le RB Leipzig a encore pu compter sur l’inévitable et toujours plus surprenant Nkunku. À quatre jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, l’ancien titi a frappé fort en offrant les trois points à son équipe. À son coup franc exceptionnel de précision venu nettoyer la lucarne de Baumann (0-1, 17e), Rutter a répondu en seconde période d’un joli coup de tête sur un centre d’Angelino (1-1, 50e). Un retour de courte durée pour les locaux, qui ont vu leurs adversaires appuyer sur le champignon. Nkunku a ainsi inscrit un deuxième but au bout d’un beau mouvement (1-2, 57e), avant qu’Olmo ne mette les siens à l’abri en décochant une frappe sèche sur un contre (1-3, 69e). La confirmation d’une équipe retrouvée et prête à se mêler à la lutte pour le podium, qui n’est plus si loin.

Buts : Berisha (1ère) pour Augsburg // Rode (13e) et Knauff (64e) pour l’Eintracht

Tout roule pour l’Eintracht. Quatre jours après avoir décroché sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions, Francfort a enchaîné en championnat. Avec la même recette qu’à Lisbonne en milieu de semaine, puisque les copains de Kolo Muani ont encaissé un but dans les premières secondes du match sur une frappe soudaine de Berisha (1-0, 1re). Une douche glacée qui n’a pas empêché les visiteurs de renverser, encore une fois, leur adversaire, Rode égalisant dix minutes plus tard à la suite d’un bon centre en retrait de Dina Ebimba (1-1, 13e), puis Knauff déboulant sur un corner mal repoussé pour donner l’avantage à son équipe (1-2, 64e). Suffisant pour rester dans le top 5 et dans la course aux rêves en haut de tableau.

Buts : Wimmer (33e), Arnold (70e) et Baku (84e) pour Wolfsburg

Dans le match du ventre mou, Wolfsburg a pris le dessus sur Mayence, enchaînant une sixième rencontre d’affilée sans défaite en Bundesliga. Un succès acquis en toute tranquillité par les Loups, Wimmer se retournant bien pour ouvrir le score à la suite d’une remise de Baku sur un corner (0-1, 33e) pour lancer les hostilités. Puis, les visiteurs ont attendu la seconde période pour mettre fin au suspense, Arnold faisant le break à l’approche du dernier quart d’heure (0-2, 70e) et Baku corsant un peu plus l’addition en fin de partie sur un contre éclair (0-3, 84e). Seule consolation du jour pour Mayence : conserver une petite unité d’avance sur Wolfsburg au classement.