Le XV de France explose l'Italie et file en quarts

France 60-7 Italie

Essais : Penaud (3e et 39e), Bielle-Biarrey (14e), Ramos (23e), Jalibert (47e), Mauvaka (54e), Moefana (64e et 75e) pour la France // Zuliani (71e) pour l’Italie

La qualification en quarts était presque une formalité, mais il fallait tout de même ne pas déconner. Ce vendredi soir, dans un Groupama Stadium de Décines qui n’a pas l’occasion de voir beaucoup de victoires locales en ce moment, les Bleus n’ont pas rigolé du tout et ont validé leur billet pour la suite de la compétition en étrillant sévèrement une équipe italienne qui a servi de punching-ball toute la nuit (57-7). Le plein de confiance est fait.

Penaud toujours aussi peinard

Pas question de laisser un round d’observation s’installer : les Bleus partent directement à l’assaut, trouvent d’emblée une première faille sur le côté droit de la défense italienne, et l’intenable Damien Penaud profite d’un caviar de Thomas Ramos pour inscrire le premier essai de la soirée (7-0, 2e). Les hésitations entrevues face à l’Uruguay semblent lointaines, et on retrouve alors un XV de France dans son élément. À la suite d’une pénalité qui permet aux Bleus de créer un premier break, Louis Bielle-Biarrey fait frissonner le Groupama Stadium une deuxième fois en prenant Tommaso Allan à contre-pied avant d’aplatir (17-0, 15e). En plus d’être indisciplinée, l’Italie est aux abois défensivement et laisse les Français réciter leur rugby, avec Ramos dans le rôle du finisseur pour le troisième essai au terme d’une magnifique action collective (24-0, 23e). La demi-heure passée, les Azzurri sortent enfin la tête de l’eau et croient en un essai de Simone Ferrari au bout d’une interminable séquence à quelques centimètres de l’en-but français, mais l’arbitre annule la sentence en raison d’un déblayage au préalable de Ferrari sur Maxime Lucu (36e). Dans la foulée, Penaud s’offre un doublé en bonifiant une merveilleuse passe au pied de Matthieu Jalibert (31-0, 37e).

Un Jalibert des grands soirs

La France est sur un nuage, la mi-temps ne casse pas le momentum des hommes de Galthié, qui poursuivent leur marche en avant : auteur d’une partie rêvée, Jalibert est lui aussi récompensé en se frayant un chemin dans une défense italienne toujours aussi poreuse (38-0, 47e). Les gars de Crowley boivent la tasse, et Peato Mauvaka vient alourdir la marque après un maul bien exécuté par les Bleus (45-0, 55e). Le sélectionneur français décide alors de faire tourner son effectif à ce moment-là, en gardant en tête qu’il aura besoin de toutes ses forces en quarts de finale. Jalibert, autrement dit l’homme du match, continue de régaler en expédiant une sautée millimétrée vers Yoram Moefana, qui conclut tranquillement (52-0, 64e). La France ne finit malheureusement pas la rencontre avec un clean sheet, puisque l’Italie ouvre enfin son compteur pour l’anecdote grâce à un essai de Manuel Zuliani (52-7, 71e). En toute fin de partie, Moefana met la cerise sur le gâteau en s’adjugeant à son tour un doublé, en finissant en force (57-7, 75e). Melvyn Jaminet envoie un ultime coup de botte entre les poteaux pour atteindre la barre des 60 points sur le gong (60-7, 80e+1), et l’enceinte lyonnaise peut jubiler une dernière fois : les Bleus sont officiellement en quarts. Reste à savoir, dès demain soir, qui sera le prochain adversaire.

France (1-4-2-3-2-3) : Ramos – Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey – Jalibert, Lucu – Ollivon, Alldritt, Jelonch – Flament, Woki – Atonio, Mauvaka, Baille. Sélectionneur : Fabien Galthié.

Italie (1-4-2-3-2-3) : Capuozzo – Bruno, Brex, Garbisi, Ioane – Allan, Varney – Lamaro, L. Cannone, Negri – Ruzza, N. Cannone – Ceccarelli, Faiva, Ferrari. Sélectionneur : Kieran Crowley.

