Les JO en direct : Ça grimpe pour Oriane Bertone !

Par la rédaction de Sofoot.com le Samedi 10 Août à 10:00 Article modifié le Samedi 10 Août à 11:30

Trois finales pour les sports collectifs français ce samedi, donc déjà trois médailles assurées : les volleyeurs à 13h, les handballeuses à 15h, les basketteurs à 21h30. Mais on en veut encore plus et pour ça, on comptera sur l'escalade, le pentathlon, Cyréna Samba-Mayela, Gabriel Tual ou le cyclisme sur piste !