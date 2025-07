La Suisse rate son entame d’Euro contre la Norvège

Suisse 1-2 Norvège

Buts : Riesen (28e) pour la Suisse // Hegerberg (54e) et Stierli (CSC, 58e) pour la Norvège

Les Suissesses l’avaient compris : rien ne sert de courir, il faut partir à point. Perdre ses deux matchs de Ligue des nations contre la Norvège n’a pas d’importance si la victoire débarque la troisième fois. Qui plus est à domicile, qui plus est pour lancer son Euro. Survitaminées en première période, les Suissesses se sont sabordées toutes seules en seconde, et tombent contre des piètres Norvégiennes en quatre minutes (1-2). Les 34 063 spectateurs et les clochettes du parc Saint-Jacques de Bâle auront tout donné. Les Suissesses peuvent le regretter.

Miracle norvégien

Après une cérémonie d’ouverture placée sous le motif du cylindre, les Suissesses n’ont pas fait de géométrie. Parfaitement organisées autour de leur capitaine Lia Wälti, elles ont passé l’entame à coffrer les Norvégiennes. Les joueuses de Gemma Grainger restent en vie grâce aux arrêts de Cecilie Fiskertrand (8e, 14e) ou à la barre transversale, sur une magnifique frappe de Géraldine Reuteler (24e). Une action brouillonne a ensuite débloqué la partie, grâce à Nadine Riesen, à l’affût d’un mauvais contrôle de sa comparse Smilla Vallotto (1-0, 28e). La Suisse est bien partie pour remporter son premier match à l’Euro depuis 2017. Sauf que.

Sauf qu’elles se sont sabordées toutes seules. Sans montrer aucun signe de révolte, les Norvégiennes ont renversé le match en marquant deux buts coup sur coup. Le premier grâce à leur capitaine Ada Hegerberg, de la tête sur corner. La capitaine a marqué son cinquantième but en sélection devant une Livia Peng un peu gênée (1-1, 54e). Le second sur une attaque rapide par la talentueuse Caroline Graham Hansen, mais aussi chanceuse. Lancé sur la gauche, le centre en retrait de la joueuse du Barça pense trouver Hegerberg, mais est glissé dans son propre but par Julia Stierli (1-2, 57e). Sabordage, mode d’emploi.

Hegerberg aurait même pu doubler la mise juste après, mais son penalty est passé à côté des filets de Peng (70e). Les Suissesses sont reparties de l’avant, aidées par les tintements du Parc Saint-Jacques. Sur une énième attaque, elles ont pensé récupérer un penalty. Sauf que la VAR a sauvé les Norvégiennes, détectant un hors-jeu d’Alaya Pilgrim (73e). Avant que ni Reuteler, hors jeu (83e), ni Pilgrim (89e) ne parviennent à forcer le destin. Les Norvégiennes n’ont pas de certitudes, mais effacent au moins leur dernier match dans un Euro (un 0-8 contre les Anglaises). Elles sont déjà bien parties pour conjurer leurs deux derniers Euros, quittés en poules. Un départ à points.

Suisse (5-3-2) : Peng – Beney, Calligaris, Stierli (Crnogorčević, 87e), Maritz, Riesen – Ivelj (Pilgrim, 63e), Wälti (cap.), Vallotto – Reuteler, Xhemaili (Schertenleib, 63e). Sélectionneuse : Pia Sundhage.

Norvège (4-3-3) : Fiskerstrand – Bjelde, Mjelde (Harviken, 64e), Hansen, Bratberg Lund – Bøe Risa (Naalsund, 64e), Graham Hansen (Jensen, 90e +2), Engen – Maanum (Ildhusøy, 75e), Hegerberg (cap.) (Terland, 75e), Reiten. Sélectionneuse : Gemma Grainger.

