Mbappé, retour à la case départ ?

Élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 pour la quatrième fois de suite et sans trop de surprise, Kylian Mbappé a, une nouvelle fois, rempli une grande partie de ses objectifs annuels. Pour autant, comme une ombre planant au-dessus de tout ce qui touche à l’attaquant de 24 ans, son avenir au Paris Saint-Germain est encore venu semer la zizanie dans un printemps pourtant calme. Et si l’intéressé a lui-même tenu à affirmer son plaisir de prolonger l’aventure avec le club de la capitale, rien n’est moins sûr en Espagne, où le Real Madrid n’a visiblement pas abandonné l’idée de signer son immuable cible dès le mois de juillet prochain.

Un an mais pas plus

« J’ai un contrat, l’année prochaine je serai là et je serai très content. » En une phrase de circonstance, Kylian Mbappé a balayé tout début d’incendie ce dimanche soir, au moment de recevoir son trophée des mains de Didier Deschamps. Une manière aussi, de se prémunir de certaines remontrances dans les hautes sphères parisiennes, à l’image du scénario vécu quatre ans auparavant, durant la même cérémonie, où il évoquait alors son souhait d’avoir de plus grandes responsabilités, « au PSG ou ailleurs ». Pas trop de vagues d’apparence extérieure donc, mais certaines pistes internes laissent tout de même place à ces fameuses envies d’ailleurs.

En début de semaine, Mbappé a ainsi informé ses dirigeants de son refus d’activer l’année supplémentaire de contrat lui ayant été proposée par le PSG. Une option qui aurait alors prolongé son aventure jusqu’en 2025, mais dont lui et son entourage ont préféré se délester. Car en signant son nouveau bail à Paris à l’été 2022, estimé à 630 millions d’euros sur deux saisons – et dans des conditions surréalistes, impliquant enjeux économiques et diplomatiques (avec l’intervention d’Emmanuel Macron) –, le Tricolore s’est retrouvé contraint de revoir ses ambitions sportives à la baisse. Loin du Real Madrid tenant du titre en Ligue des champions, Mbappé a, au contraire, dû surnager dans un PSG rarement aussi frileux qu’en 2023. Entre la blessure de Neymar, stratosphérique durant la première moitié de campagne, une élimination dans l’anonymat en Ligue des champions par le Bayern Munich, un parcours plutôt chaotique en Ligue 1 et de nombreux remous extrasportifs, le Français a porté ce collectif balbutiant à bout de bras. Sans tricher.

Pérez en silence

Et de l’autre côté des Pyrénées, ces bravades ont suscité curiosité et impatience. À défaut de se mouiller comme à chaque prémice de mercato estival, Florentino Pérez a effectivement choisi d’agir par le silence. Celui d’observer une situation dont il connaît la dangerosité, mais dont il sait, surtout, qu’il sortira gagnant. Par le biais de deux options : attendre que Kylian Mbappé aille au bout de son contrat, pour le signer libre de toute indemnité dans douze mois (avec une prime à la signature tout de même évaluée à 80 millions d’euros par les médias espagnols) ou jouer le va-tout dès le mois de juin, en sortant le chéquier. Dans le premier cas, Pérez songerait ainsi à faire signer un précontrat à son protégé dès janvier 2024, en y incluant une cláusula penal (clause de pénalité), obligeant Mbappé à payer une amende aux Merengues en cas de revirement de dernière minute.

À l’inverse, dans le cadre d’un transfert immédiat, le président madrilène devra prendre l’ensemble de la transaction en charge. Une opération envisageable, sans vraiment l’être. Car si le Real Madrid a pu « économiser » depuis trois ans maintenant, en se targuant d’un mercato minimaliste, les quelques dernières dépenses restent conséquentes (près de 100 millions d’euros pour Aurélien Tchouaméni et prochainement Jude Bellingham). De plus, les retours sur investissement du nouveau Santiago-Bernabéu, en cours de finalisation, forcent quelque peu Don Pérez à patienter. Lui qui déclarait en avril dernier, dans un point presse concernant l’avancée des travaux de son stade « ne pas vouloir faire un trop gros mercato ». Et si la seule arrivée de Kylian Mbappé suffisait à le contenter ?

