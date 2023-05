Kylian Mbappé ne devrait pas activer son option de prolongation au PSG

Le spectre Real Madrid plane toujours.

Sous contrat jusqu’en 2024, Kylian Mbappé (24 ans) ne devrait pas lever l’option qui le lierait au PSG jusqu’en 2025 d’après le journal L’Équipe. Toutefois, s’il a jusqu’au 31 juillet 2023 pour se décider de manière définitive, un éventuel refus de rallonger la durée de son aventure à Paris n’effraierait pas le club. En effet, en interne, on assure que l’international français pourrait toujours prolonger la saison prochaine. La présence de Luis Campos, proche de lui, inciterait l’ancien monégasque à ne pas demander un transfert dans un futur proche. Toutefois, certaines voix discordante estiment que ce choix de ne pas directement prolonger aurait plus de chances d’aboutir à un départ cet été plutôt qu’en 2024. Bref, balle au centre et encore un sacré feuilleton mercato à venir cet été.

Kylian Mbapperplexe.

