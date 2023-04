Hervé Renard : le coup de pied dans la tanière

Les sourires étaient présents sur les visages tricolores ce mardi soir. Deux victoires en deux rencontres avec l’art et la manière pour le premier rassemblement d’Hervé Renard sur le banc des Bleues, notamment contre des Canadiennes championnes olympiques en titre. Si le spectacle a été assuré sur le plan sportif, l’arrivée d’Hervé Renard risque aussi de faire bouger les lignes du côté des institutions. Face à une sélection féminine trop longtemps laissée de côté, le nouveau sorcier bleu a déjà commencé à marquer son mandat de son empreinte.

Une confiance restaurée

Par le passé, la sélection féminine a souvent été une « voie de garage » pour des entraîneurs en désuétude dans le monde du football professionnel masculin. Hervé Renard tranche avec ce schéma. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux victoires de prestige face à des nations qui seront présentes à la prochaine Coupe du monde ont confirmé ces promesses. Les spectateurs aussi ne boudent pas leur plaisir : quasiment 1,5 million de personnes se sont retrouvées devant leur télévision mardi soir pour regarder le choc face au Canada.

𝟭.𝟰 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡𝗦 de téléspectateurs 📺 Le match entre l’Équipe de France Féminine et le Canada a réalisé la meilleure audience pour un match amical des Bleues dans son histoire 🙌https://t.co/THmE8tuvXp — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 12, 2023

Nombreuses sont les joueuses qui se sont exprimées dans les médias récemment autour de la bonne ambiance régnant dans le groupe. Des effusions de bonne humeur qui n’avaient plus été vues depuis fort longtemps. Sakina Karchaoui, dans un entretien accordé à L’Équipe, s’est exprimée à ce sujet : « C’est une nouvelle ère. Il a apporté ce qu’il sait faire, notamment sur le côté humain. Son ouverture d’esprit est incroyable, le fait qu’il ait voyagé à travers le monde, qu’il ait eu des expériences très différentes, ça amène une autre culture dans le groupe. On peut parler de tout et de rien, il est très attentif à ce qu’on lui dit, ouvert à la conversation. » Un constat repris par la revenante Eugénie Le Sommer, autrice d’un doublé lors du match face à la Colombie : « Cela ne fait que quelques jours, mais on se sent déjà très bien dans l’équipe. Il y a une nouvelle dynamique, une différence dans la cohésion, dans les relations staff-joueuses. […] Il y a beaucoup d’enthousiasme. Le fait que ce soit un peu nouveau pour tout le monde, c’est un peu de fraîcheur et beaucoup de joie, je sens tout le monde content d’être ici. »

Un nouvel état d’esprit qui se répercute sur le terrain. Eugénie Le Sommer et Léa Le Garrec, grandes gagnantes de l’arrivée d’Hervé Renard, ont rendu sur le terrain la confiance transmise par leur coach. Si Le Sommer a inscrit deux buts pour son retour, Le Garrec s’est également illustrée face au Canada en inscrivant le but du break dix minutes après son entrée en jeu. En zone mixte, la milieu de Fleury a laissé transparaître son émotion : « Je suis très heureuse, pour l’équipe déjà, et pour moi, car ce sont des années de persévérance et de travail qui sont récompensées. C’est allé tellement vite que je n’ai pas réellement réalisé. Je suis allée voir tout le groupe, le staff, les joueuses sur le banc. Car on s’entraide, on a toutes un rôle à jouer. » Une union sacrée entre le staff et les joueuses, la pièce manquante de la synergie bleue ces dernières années.

La réaction de @Lea_LeGarrec après la victoire face au Canada et son premier but sous le maillot tricolore 🎙️ pic.twitter.com/aD1iP3fZve — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 12, 2023

Une communication maîtrisée

La patte Hervé Renard passe par une communication plus ouverte, au service de l’évolution du football féminin. Le premier sujet dont s’est emparé le natif d’Aix-les-Bains reste l’amélioration de l’accompagnement des mamans footballeuses : « Je pense que c’est indispensable de donner une structure aux joueuses avec des enfants en bas âge. Amel Majri a une petite fille de neuf mois et je pense que c’est difficile pour une maman de laisser son enfant très jeune comme cela à la maison. » Même si Corinne Diacre avait proposé lors du dernier rassemblement à Manon Heil, gardienne de Fleury, d’emmener son enfant, la joueuse avait finalement décliné l’offre.

Hervé Renard a également poussé un coup de gueule contre le calendrier des matchs amicaux. La rencontre face au Canada était programmée ce mardi 11 avril à 21h, soit en même temps que les quarts de finale allers de Ligue des champions masculine. Une preuve de plus que la Fédération ne prend pas suffisamment en compte le football féminin, un constat partagé par Hervé Renard : « Si l’on veut faire avancer le football féminin, qui le mérite, je pense qu’on peut faire mieux du côté des programmations. […]. On aurait pu jouer jeudi dernier le match contre la Colombie à Clermont, et lundi soir ce match face au Canada. » L’horaire n’a toutefois pas empêché les 14 201 personnes à se rendre au stade Marie-Marvingt au Mans, une affluence record depuis la pandémie de Covid et la rencontre face au Brésil à Valenciennes qui avait attiré un peu plus de 17 000 spectateurs.

Ce rassemblement a également été l’occasion de découvrir un peu mieux la vie du groupe, notamment lors des causeries, où les caméras ont été autorisées à pénétrer dans le vestiaire tricolore. Des moments trop rares lors du passage de Corinne Diacre à la tête des Bleues.

La causerie du sélectionneur @Herve_Renard_HR juste avant 🇫🇷-🇨🇴 👀 Les coulisses du match > https://t.co/QyldbOjwOU pic.twitter.com/vPxAm5H8KC — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 9, 2023

Ce premier bilan est donc très satisfaisant selon le principal intéressé : «Tout a été parfait dans cette semaine conclue par deux belles victoires. Même s’il y a toujours des choses à redire, je suis très content, je félicite les joueuses. » Une volonté de faire progresser le football féminin français corroborée par la présentation du plan de développement du football féminin de la FFF ce mercredi 13 avril boulevard Grenelle par Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas. Et si le changement, c’était vraiment maintenant ?

