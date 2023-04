Le coup de gueule d’Hervé Renard sur la programmation des matchs des Bleues

Renard glapit.

Hervé Renard a plus que réussi ses débuts sur le banc de la sélection féminine avec deux victoires face à la Colombie (5-2) et au Canada (2-1). Malgré cela, le technicien a montré, après la victoire face aux Canadiennes au Mans ce mardi, son mécontentement à l’égard du calendrier des Bleues. En cause, la programmation de cette rencontre en même temps que la Ligue des champions masculine. « Si l’on veut faire avancer le football féminin, qui le mérite, je pense qu’on peut faire mieux du côté des programmations, a ainsi affirmé le technicien. On aurait pu jouer jeudi dernier le match contre la Colombie à Clermont, et lundi soir ce match face au Canada. Cela aurait évité d’être en concurrence avec un match de Ligue des champions, notamment une affiche comme Manchester City – Bayern. Il faut réfléchir à tout ça si la dynamique du football féminin veut aller de l’avant. » Malgré la concurrence, les coéquipières de Wendie Renard ont réussi à rassembler 1,39 million de téléspectateurs en moyenne devant W9, soit 6,8% de part d’audience, selon Médiamétrie.

Un sélectionneur n’est donc pas tenu à la langue de bois.

