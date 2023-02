France : Le ticket d’Upamecano pour la Coupe du monde

Pour la deuxième fois en moins de 24 heures, Dayot Upamecano, un lapin plutôt difficile à mettre en cage, a été pris dans les phares du Qatar. Il a d’abord été croisé mardi soir dans un virage de la zone mixte du stade Al-Janoub, à Al-Wakrah, moins d’une heure après la large victoire de l’équipe de France sur l’Australie (4-1), tête baissée et visage fuyant, avant de s’ouvrir un petit peu : « C’est vrai que j’ai fait un très très bon match aujourd’hui. Après, je ne veux pas me reposer dessus. Il y a encore du travail. » Il a ensuite été balancé en conférence de presse mercredi, pour plus ou moins délivrer le même message. Sa superbe prestation contre l’Australie ? « Un match comme les autres. » Relance : « Dans tous les métiers, on est critiqué, mais j’essaie de ne pas trop écouter les critiques, de me concentrer sur mes performances. En revanche, j’en veux toujours plus, je veux toujours m’améliorer, corriger mes fautes… Je n’ai pas eu que des moments difficiles en bleu. J’ai marqué pour l’une de mes premières sélections et même si je n’ai pas toujours été performant, je regarde vers l’avant. Je me suis mis dans la tête que ce n’était pas donné à tout le monde de disputer un Mondial, donc j’ai tout donné sur le terrain pendant toute la partie. Maintenant, il ne faut pas se reposer sur ce match et basculer sur celui du Danemark. »

Upamecano n’a jamais trop aimé se retrouver le nez au-dessus d’un micro, mais il y a des soirs où il n’est pas simple de les refuser. Un soir où l’on est l’un des meilleurs joueurs sur le terrain alors qu’on dispute le premier match de Coupe du monde de sa carrière en est un, et le défenseur du Bayern peut, si ce n’est souffler, au moins savourer un poil, lui qui a connu des débuts complexes avec l’équipe de France. Convoqué pour la première fois en septembre 2020 à l’occasion d’un voyage en Suède, où il n’était pas passé loin d’être exclu après à peine deux minutes de jeu pour un tacle brutal, le natif d’Évreux, qui a dû travailler sur sa gestion des émotions, traînait une pancarte très lourde depuis : celle d’un défenseur central à risque, à qui Didier Deschamps a donné sa chance à quelques reprises, sans jamais vraiment récolter ce qu’il espérait récolter. Seulement titularisé chez les Bleus une seule fois en 2022, et ce, lors de la noyade de Copenhague, Upamecano a quand même eu son ticket pour le Mondial. Et, miracle : les premiers fruits sont arrivés.

Mon jeu est comme ça, risqué, je le sais. J’essaie de jouer vite vers l’avant et je pense que je le fais bien.

Le goût du risque

Ils ont poussé à la suite d’un enchaînement de pépins dans les rangs tricolores, mais aussi parce qu’il faut croire que le foot finit toujours par être rattrapé par une forme de logique. Ainsi, à la suite du forfait de Presnel Kimpembe, Dayot Upamecano a été envoyé mardi soir sur une pelouse de Doha aux côtés de son vieux pote, Ibrahima Konaté. Voir un profil comme celui d’Upamecano, spécialiste du cassage de lignes, aligné pour une configuration de match comme celle attendue face à l’Australie était souhaité pour percer le bloc des Socceroos, Deschamps l’a exaucé, et il est aujourd’hui difficile d’être déçu. Pour la première fois depuis qu’il vit en bleu, le Munichois a semblé très à l’aise et a pu sortir l’intégralité de sa palette. Droitier positionné à gauche, il a rapidement étalé la qualité de son pied tout en prenant des risques mesurés. « Mon jeu est comme ça, risqué, je le sais. J’essaie de jouer vite vers l’avant et je pense que je le fais bien », a-t-il souri timidement mercredi, conscient d’avoir bouclé la première soirée de l’équipe de France dans ce Mondial avec le plus grand nombre de lignes cassées dans les poches, et ce, dans un contexte où, en l’absence de Paul Pogba, les Bleus avaient désespérément besoin d’un joueur de construction capable de toucher régulièrement les offensifs.



Positionné à gauche d’une défense à trois lors des phases avec ballon après l’entrée de Theo Hernandez, Upamecano s’est retrouvé dans une zone vitale pour faire progresser le jeu français et a su utiliser au mieux cette plateforme.



On l’a d’abord vu être plusieurs fois à la source de ce circuit permettant à Kylian Mbappé d’envoyer Theo Hernandez dévorer son couloir gauche…



… et on l’a retrouvé en seconde période, toujours avec Mbappé, cette fois pour laisser l’attaquant du PSG combiner avec Olivier Giroud.



Puis, on l’a vu sortir toutes ses armes favorites : la passe cachée, utilisée ici pour trouver Griezmann…



… la diagonale à la Ramos ou à la Van Dijk pour trouver l’ailier isolé côté opposé – ici Dembélé -, même si celle-ci sera trop forte…



… la passe lobée mi-longue en jouant avec les décrochages intérieurs des offensifs pour trouver Theo Hernandez lancé…



… celle mi-longue envoyée au ras du sol pour trouver Mbappé. Cette passe n’est possible que parce qu’Upamecano est un droitier positionné à gauche, d’où l’intérêt…



… et la percussion pour le dribble…



… pour s’ouvrir un espace d’échange dans le dos de la défense adverse.

Capable de mille choses balle au pied, l’ancien joueur de Valenciennes, qui a aussi été royal dans les airs et dans les duels (huit ballons récupérés, trois interceptés), a marqué des points précieux et devrait repartir dans le onze face au Danemark aux côtés de Raphaël Varane, le contexte de match étant davantage propice à un retour du vice-capitaine des Bleus dont la présence dans la défense de surface pourrait s’avérer précieuse. Quelque chose a tourné ces derniers jours dans le destin d’Upamecano, qui venait au Qatar pour se prouver qu’il pouvait répéter ses performances du Bayern avec les Bleus. En octobre, son entraîneur en Allemagne, Julian Nagelsmann, poussait même Deschamps à lui offrir une nouvelle chance : « Je connais Upa depuis longtemps. Je connais son potentiel. Lors de notre dernière année à Leipzig et la saison dernière, il n’a jamais eu la vie facile. Il avait une certaine pression à cause d’une ou deux erreurs de trop, mais cette année, son développement a été de classe mondiale et personne n’est aussi régulier que lui en ce moment. » L’équipe de France, qui attendait son éclosion et où il a retrouvé son ami Ousmane Dembélé, contre qui il enchaînait les matchs en école primaire, ne demande que ça.