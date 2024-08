Les bonnes raisons de suivre le cécifoot aux Jeux paralympiques

→ Parce que les Bleus peuvent créer un exploit colossal

Après la médaille d’argent « frustrante » de l’équipe de France olympique masculine il y a trois semaines, c’est au tour de l’équipe de France de cécifoot d’entrer en piste. Malgré une décevante dernière place aux JO 2020 de Tokyo, il y a des motifs d’espoir et un sacré défi à relever. Tombés dans le groupe A avec la Chine, le Brésil et la Turquie, les Bleus, directement qualifiés grâce à leur statut d’hôte, vont devoir sortir le grand jeu dès les poules. « Au niveau européen, nous continuons d’être bien placés, on est champions d’Europe en titre, nous racontait Gaël Rivière, milieu de terrain de l’EDF, début mai. Au niveau mondial, en revanche, on est en retrait. » Pour planter le décor, le directeur sportif Charly Simo avait ajouté : « Ça ressemble un peu à un affrontement David contre Goliath. » Outsiders, les Bleus, vice-champions olympiques en 2012, arrivent tout de même avec des références puisqu’ils sont champions d’Europe en titre et quarts de finaliste du dernier Mondial. Les Tricolores joueront leur premier match ce dimanche 1er septembre face à la Chine, à 20h30.

Grosse force à tous nos bleus pour les Jeux Paralympiques ! 💪 En espérant une médaille à la clef avec le Cécifoot… 🙏@cecifootoff pic.twitter.com/b1YfSNyNo4 — Unbonmaillot.com ⚽️ (@Unbonmaillot) August 28, 2024

→ Brésil, Chine, Argentine, il y a du très costaud

Pour poser les bases, le Brésil, qui a terrassé les Bleus en amical début mai (1-0, puis 4-0) est intouchable. Les Brésiliens ont raflé toutes les médailles d’or depuis l’instauration de la discipline aux Jeux, en 2004. Soit cinq titres de champions olympiques de suite. Le pays d’Amérique du Sud est donc ultra-favori. Sur le même continent, l’Argentine peut aussi espérer aller loin dans la compétition. Tout comme la Chine. Ces trois nations ont des moyens bien supérieurs aux autres nations avec des athlètes payés, encadrés par des staffs professionnels et de meilleures conditions d’entraînement. Ce n’était pas « détermination, égalité, inspiration et courage », les valeurs des paralympiques ?

→ L’expérience sonore unique

Oubliez le ballon de football traditionnel que vous connaissez. Au cécifoot, le cuir est équipé d’un grelot à l’intérieur qui émet un son pour permettre aux joueurs de le situer sur le terrain. L’ouïe est leur atout principal. À l’approche de la balle, les athlètes sont obligés de dire « voy » pour se signaler. Outre ces singularités, il y a une règle particulière à respecter pour le public. Contrairement au foot, au cécifoot les spectateurs doivent éviter de faire trop de bruit pendant les rencontres. « Quand le public arrive sur le terrain, c’est l’inconnu, il y a la curiosité. Et quand on découvre le cécifoot, on regarde des non-voyants, on observe, expliquait Jean-François Chevalier, le président du Bondy Cécifoot Club, sur le plateau de BFM Île-de-France. Il y a plein d’éléments comme le ballon à grelot, ils parlent beaucoup entre eux, le gardien… Il y a des règles. S’il y a du bruit, ça ne marche pas. C’est comme au tennis. Mais après, par contre, quand il y a une action, un but, là ça se déchaîne. » Il n’y a plus qu’à.

→ Le tournoi se déroulera dans un cadre incroyable

Désigné unanimement comme l’un des spots les plus iconiques, et donc instagrammables, des Jeux olympiques 2024, le stade de la Tour Eiffel, dont la capacité est d’environ 13 000 places, accueillera tous les matchs du tournoi olympique de cécifoot ! Et contrairement aux épreuves de beach-volley avec ses prix exorbitants, les premiers billets sont vendus pour une trentaine d’euros. Bien plus abordable que le parc des Princes.

"Le stade il a changé" 🤩 Au Stade Tour Eiffel place désormais au Cécifoot pour les prochains jours. Rendez-vous pour le début du tournoi Paralympique le 1er septembre ! ⚽️ – ‘The stadium has changed’ 🤩 At the Stade Tour Eiffel it's now time for Blind Footbal over the next few… pic.twitter.com/4v1oNpyuj7 — Paris 2024 (@Paris2024) August 27, 2024

→ Pour supporter Hakim Arezki

En l’absence de la star de l’équipe de France Yvan Wouandji, forfait suite à une grave blessure au genou, Hakim Arezki sera l’un des membres les plus expérimentés des Bleus. Avec son sacré palmarès dans la besace – triple champion de France et vice-champion olympique à Londres – le défenseur de 41 ans, qui a perdu la vue lors du Printemps noir de 2001 en Kabylie à l’âge de 17 ans, va vivre ses troisièmes olympiades. Déjà sacré meilleur joueur français, le Bondynois, porteur de la flamme olympique à Boulogne-Billancourt, devra assumer son rôle de pilier pour porter les Bleus le plus haut possible. Outre récupérations de balle précieuses, Arezki est capable de percer la défense adverse pour planter des pions. Ça pourra être utile.

🌍7️⃣🇫🇷 #IBSAWorldGames Pour leur match de classement – comptant pour la 7e place – ce vendredi après-midi contre l’Italie, l’Equipe de France B1 s’impose (1-2) grâce à deux buts des Bondynois Martin Baron et Hakim Arezki et termine ce Mondial septième. pic.twitter.com/DHPnLCtd8s — Bondy Cécifoot Club (@bondycecifoot) August 25, 2023

