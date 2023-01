L’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) va donc déposer, ce lundi 30 janvier, un rapport provisoire de son audit sur la FFF – débuté en septembre 2022 -, en s’appuyant notamment sur une centaine d’entretiens. Cette démarche avait été initiée, il est nécessaire de le rappeler, à la demande de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, afin de reprendre la main sur une fédération qui semblait sombrer avec les déboires de son président, Noël le Graët. Le document va être communiqué aux principales parties concernées, qui auront ensuite la possibilité de renvoyer leurs remarques, avant un texte qui sera définitif mi-février. Voilà pour le processus administratif et légal. Toutefois, il faudrait être d’une naïveté confondante pour imaginer qu’il puisse s’agir d’une banale étape. Ne serait-ce que parce que la ministre et le comex en ont fait un moment charnière pour la suite des événements, notamment concernant le destin de Noël Le Graët, son actuel président, « mis en retrait » depuis le 11 janvier.

Le Graët, dans les pas de Laporte ?

Le Graët, justement, a de son côté expliqué qu’il ne prendrait pas de décision et qu’il ne se prononcerait publiquement qu’une fois qu’il aurait pris connaissance des accusations à son encontre. Une ligne de conduite qui n’a pas varié, y compris après un signalement à la justice le visant, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. Un signalement émis le 13 janvier, comme la loi l’y oblige, par la mission d’inspection en charge de l’audit, et qui a débouché le 16 janvier sur une enquête préliminaire du Parquet de Paris pour « harcèlement moral et sexuel ». Quel sera son discours une fois le contenu de l’audit révélé, du moins à son propos puisqu’il n’aura accès qu’à une copie édulcorée avec les éléments le touchant directement? Il a toujours laissé entendre que si, à ses yeux, rien de grave ou de compromettant n’était étayé, il pourrait retourner sur son siège.

Sa décision sera forcément malgré tout affectée par le contexte. Ainsi Bernard Laporte, sous le coup d’une condamnation pour « corruption passive, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, recel d’abus de biens sociaux et abus de biens sociaux », dont il a fait appel, vient de démissionner de la présidence de la FFR. Un choix imposé par le désaveu subi lors de la consultation des clubs sur le successeur par intérim qu’il avait désigné. Si les motifs des poursuites ne sont pas identiques, Noël le Graët aura-t-il, lui aussi, un sursaut éthique et moral au nom de l’intérêt supérieur du football et de la FFF, comme certains tentent de l’en convaincre ? Ou au contraire s’entêtera-t-il dans sa volonté de l’emporter à tout prix sur la ministre ?

Oudéa-Castéra, une ministre qui joue gros

Cette dernière, présente sur tous les fronts de la crise de gouvernance que traverse le sport français (FFR, FFF, CNOSF, etc..), joue gros également puisqu’elle est à l’origine de cet audit. On ne doute pas par ailleurs qu’elle en tient informé l’Élysée, fort discret pour l’instant, même s’il est de notoriété publique qu’Amélie Oudéa-Castéra s’avère être une proche d’Emmanuel Macron (un des points qu’avait clairement sous-estimés Noël le Graët dans son opposition frontale). Dans le rapport de force qui s’est établi, le cas personnel de « NLG » est cependant devenu presque secondaire. En effet, l’essentiel semble d’abord de peser sur la direction de la plus importante fédération sportive (en nombre de licenciés). Les prises de parole en faveur d’une véritable réforme de gouvernance se multiplient par ailleurs, par exemple de la part de Frédéric Thiriez, dans une séquence où la question de la démocratie et des contre-pouvoirs s’affirment de plus en plus incontournable. De ce point de vue, le sort de la directrice générale de la 3F, Florence Hardouin, mise à pied et menacée de licenciement, s’avérera fort instructif. Actuellement en arrêt malaldie à cause d’un infarctus, celle qui cristallisait les reproches en matière de management (en particulier lors du plan de licenciement) a lancé une contre-attaque préventive via Dominique Rouch, sa porte-parole, dans les colonnes du journal Le Monde : « La mise à pied de Mme Hardouin intervient 48 heures après qu’elle a fait des confidences à plusieurs personnes concernant des faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle a subis de M. Le Graët. Elle n’a jamais révélé ce qu’elle a subi pendant plusieurs années afin de protéger l’institution, sa famille et son poste. » Là-dessus également, l’audit est censé éclairer cette nouvelle part d’ombre.

Enfin, on l’aura compris, le poids le plus lourd pèse sur les épaules du comex. Les avertissements, en conférence de presse, de la ministre, quant au contenu de l’audit en cours, l’avait contraint voici quinze jours à négocier avec Noël Le Graët pour conclure à sa mise en retrait. Depuis, l’instance n’a pas brillé par son courage, se réfugiant derrière la présomption d’innocence pour ne rien faire. Pourtant, son rôle, ainsi que celui de la fantomatique Haute Autorité de la FFF, sera inévitablement interpellé par ce rapport. Présenté par le comex comme la seule boussole valable pour fonder une éventuelle conclusion, comme si les dysfonctionnements sous la présidence Le Graët, au sens large, ne justifiait pas en soi des décisions fortes. Les élus se retrouvent de fait au pied du mur : vont-ils continuer à temporiser pour demeurer en place – Philippe Diallo, le président intérimaire, se projette déjà jusqu’à la fin du mandat actuel – ou accepter à contre-cœur la convocation d’une AG extraordinaire afin de dépasser par le haut cet épisode douloureux, certes en perdant du coup leurs petits privilèges ? Les échos qui vont inévitablement filtrer ce lundi ou dans les prochains jours donneront déjà une indication sur l’état de santé de la FFF.