Et pendant ce temps-là, à Clairefontaine...

La finale de la Ligue des champions à peine passée, place à l'équipe de France et au Final Four de la Ligue des nations. Deux jours avant le choc Espagne-France, les Bleus sont (enfin) au complet à Clairefontaine.

→ ⁠Les premiers pas de Cherki et Kalulu

Appelés pour la première fois avec l’équipe de France, Rayan Cherki et Pierre Kalulu ne découvrent pas le château de Clairefontaine, qu’ils ont eu l’habitude de côtoyer avec les Espoirs, mais font leurs premiers pas sous la houlette de Didier Deschamps. Si, pour le futur ex-Lyonnais, cette convocation était une évidence, pour Kalulu la surprise a été totale. Au point que ce soit un de ses compatriotes et coéquipiers qui lui a annoncé la belle nouvelle : « J’étais aux vestiaires et c’est Randal (Kolo Muani) qui me l’apprend. J’étais dans les douches ! Randal vient me voir et il me dit ‘tu es pris’. Il me montre la liste et je commence à réaliser. On est tous contents aux vestiaires. C’était un bon moment de partage. » Arrivé dès vendredi, le duo, passé par l’AS Saint-Priest, a pu participer à une journée média assez calme dimanche, avant de prendre un bon bain de foule lors de l’entraînement de lundi puis de participer à une conférence de presse où le milieu offensif, qui s’est permis quelques punchlines envers la presse, a déclaré vouloir ressembler en équipe de France à Zinédine Zidane. Le ton est donné.

Rayan et Michael, tout en finesse 🤌🔥 pic.twitter.com/Fre0wUqwln — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 2, 2025

→ L’état de forme des troupes après une saison à rallonge

L’une des principales interrogations de ce rassemblement est de savoir dans quel état physique et mental seront les 25 joueurs après une saison éreintante, qui ne sera pas terminée d’ailleurs après le rassemblement pour bon nombre d’entre eux à cause de la Coupe du monde des clubs. Après le sacre parisien, Ousmane Dembélé avait joué la carte de l’humour : « Lundi, Didier va nous retrouver bizarre. Didier va nous revoir… mais en chaises roulantes ! » Le sélectionneur aura forcément un cas de conscience : titulariser ou non les sept participants à la finale de la Ligue des champions, soit Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé côté PSG et Benjamin Pavard, Marcus Thuram côté Inter. Devant les journalistes, DD a tenté de rassurer tout le monde : « Je ne vais pas mettre les joueurs en difficulté […] On sera tous ensemble à l’entraînement mardi, à J-2 d’affronter l’Espagne en demi-finales de la Ligue des nations. On aura peu de temps, ce qui est aussi valable pour notre adversaire, mais on s’adapte. » L’équation sera tout sauf simple : gérer les organismes pour éviter les blessures tout en restant un maximum compétitif pour glaner une nouvelle Ligue des nations. Sacré défi.

→ ⁠Capitaine Mbappé de nouveau décisif ?

Muet depuis sept matchs en équipe de France, Kylian Mbappé est apparu très souriant depuis le début du rassemblement, accueillant chaleureusement les vainqueurs de la Ligue des champions, qu’il avait déjà félicités sur Instagram dans la foulée du sacre. Après un Euro raté, le capitaine des Bleus, fraîchement Soulier d’Or, doit faire oublier les deux rassemblements qu’il avait manqués fin 2024 avec les Bleus et tenter de réaliser un Final Four aussi brillant qu’en 2021, où l’attaquant du Real Madrid avait marqué deux buts et délivré deux passes décisives.

Le retour de nos 5 vainqueurs de la Ligue des Champions à Clairefontaine ! 🤗#FiersdetreBleus pic.twitter.com/wSzzbfKZB6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2025

→ Une sortie VTT qui a ramené les joueurs en enfance

Qui dit rassemblement des Bleus, dit forcément une petite sortie en VTT dans les bois. Comme toujours, elle a eu lieu lors du premier jour. Et ça a été l’occasion pour Manu Koné, qui a eu quelques galères pour mettre son casque à cause de ses cheveux, et Ibrahima Konaté de se rappeler lorsqu’ils bloquaient une bouteille en plastique vide sur la roue arrière de leur vélo pour faire le bruit d’une moto. Le milieu de la Roma va même plus loin en dévoilant que ça marche mieux avec une canette. À tester. Sinon, Mike Maignan s’est permis un petit wheeling tandis que Clément Lenglet, qui était dans la tête de peloton, a goûté aux plaisirs de retrouver l’exercice plus de 3 ans après sa dernière sélection. Une belle balade, donc.

Faites la sortie VTT des Bleus au coeur du groupe ! 🚲 Et merci @Intersport_FR pour les beaux vélos 😉 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/89HVFzygQF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2025

→ Quel gâteau d’anniversaire pour Désiré Doué ?

Attention, DD va finir par se faire voler la vedette par un homonyme d’initiales. Désiré Doué a débarqué à Clairefontaine avec un statut de champion d’Europe et surtout une nouvelle étiquette, celle de petite star mondiale après avoir claqué un doublé en finale de la Ligue des champions. Pas de quoi effrayer le sélectionneur qui en a vu passer d’autres depuis le début de son long mandat à la tête des Bleus. Une autre question pourrait cependant se poser au château : comment bien célébrer les 20 ans du nouveau chouchou parisien ? Eh oui, l’autre double D fête son anniversaire ce mardi. À deux jours de la demi-finale de Ligue des nations contre l’Espagne, il s’agit de ne pas se planter sur le choix du gâteau d’anniversaire. Pourquoi ne pas opter pour l’invisible aux pommes, « une recette parfaite pour les amateurs de desserts gourmands mais sains », selon le très sérieux santégourmet.fr qui ajoute ceci : « Avec sa texture fondante et sa richesse en pommes, ce gâteau offre une alternative légère et savoureuse idéale pour toutes les occasions ». En bonus, ce gâteau riche en fibres favorise une bonne digestion grâce aux pommes, ce qui ne sera pas du luxe pour ceux qui ont un peu trop fêté la coupe aux grandes oreilles. Miam, miam, ou pas ?

