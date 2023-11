En direct : Manchester City-Liverpool (1-0)

Côté Reds, Kóstas Tsimíkas va tenir la baraque à gauche en l’absence d’Andrew Robertson, blessé à l’épaule. Sinon c’est un onze classique pour Jürgen Klopp. À noter que Joël Matip va disputer son 200e match sous le maillot des Reds ! Ibrahima Konaté, qui revient d’une petite lésion musculaire aux ischios, est sur le banc.

How we line up to take on Manchester City 📋🔴#MCILIV

— Liverpool FC (@LFC) November 25, 2023