Suivez le multiplex de la 34e journée de National

Quatre équipes pour se jouer la montée, six pour la descente, cette 34e et dernière journée de National promet. De Concarneau à Bourg-en-Bresse, ce championnat a encore des choses à nous révéler ce vendredi soir.

22h12 : Oh le deuxième pour Avranches qui retourne Cholet en trois minutes ! Sur péno, cette fois, c’est Ihsan Sacko qui donne l’avantage à l’USA, 2-1 !

22h11 : Et Nancy qui pourrait aller gratter son maintien sur un CSC ! Oh le faux rebond qui vient tromper Leandro Morante et ça file au fond ! 2-1 pour Nancy et c’est désormais Le Mans qui file en National 2 !

22h09 : Au tour d’Avranches et de Goduine Koyalipo de planter ! Superbe galette pour la tête smashée du Français ! 1-1 entre l’USA et Cholet !

22h07 : Deuxième but pour Bastia qui pourrait signer une deuxième victoire consécutive pour la première fois de la saison ! Il était temps !

22h05 : On file au Mans avec un corner pour les Manceaux. On est repassé à une défense à quatre du côté des Rouge et Jaune.

22h04 : Du côté de Concarneau, on annonce ne pas se tenir au courant du résultat des autres et vouloir impérativement aller chercher la victoire. La bonne méthode ? On verra ça dans 45 minutes.

22h03 : @Tony Cascavairelles l’ASNL en National 2 ça va quand même faire bizarre ! Personne ne croit à la victoire des Lorrains ce soir ?

22h02 : Ça commence à revenir un peu partout, notamment à Orléans ! ET C’EST REPARTI POUR LES 45 DERNIÈRES MINUTES DE LA SAISON !

21h49 : Allez c’est la pause partout ! Pour le moment, Concarneau et Dunkerque foncent vers la Ligue 2. Nancy et Bourg-Péronnas se neutralisent et sont gentiment en train de s’envoyer faire un tour en National 2. Le point sur les résultats :

Orléans 1-1 Concarneau

Le Mans 0-2 Dunkerque

Sedan 0-2 Villefranche Beaujolais

Martigues 2-3 Versailles

Avranches 0-1 Cholet

Red Star 1-0 Saint-Brieuc

Paris 13 Atletico 0-2 Châteauroux

Le Puy 1-1 Borgo

Bourg-Péronnas 1-1 Nancy

21h45 : Quelle réaction pour les Thoniers ? Il ne faudrait pas tout perdre désormais !

21h44 : Festival de pénaltys ! Bridge Ndilu en profite pour placer Cholet devant sur la pelouse d’Avanches, 1-0 !

21h43 : Péno pour Orléans ! Esteban Lepaul s’en charge et c’est au fond ! Concarneau glisse provisoirement à la deuxième place et reste sous la menace du Red Star, désormais à égalité de points ! 1-1 sur le terrain de l’USO !

21h42 : Je me répète mais attention au Mans qui flirte dangereusement avec la relégation…

21h40 : Ça commence à sentir bon pour Dunkerque ! Rayan Ghrieb s’amuse avant de faire parler la poudre pour conclure ! 2-0 pour l’USLD !

21h39 : Le bonheur aura été de courte durée en Lorraine… Égalisaiton de Jonathan Rivas pour Bourg dans la foulée ! 1-1 !

21h38 : Et Nancy qui prend les devants face à Bourg ! Diafra Sakho tente sa chance depuis 30 bons mètres et profite d’une déviation adverse pour rapprocher les Nancéiens du maintien ! 1-0 pour l’ASNL !

21h37 : Cheikh Ndoye fait exploser Bauer ! Quelle délicieuse talonnade pour placer le Red Star devant ! Il faut désormais que Concarneau ou Dunkerque lâche des points pour que les Audoniens montent ! 1-0 !

21h35 : Tiens ça faisait longtemps ! Oh la la, la défense de Martigues complètement dépassée et Versailles en profite pour repasser devant ! Les Sang et Or craquent totalement dans ce sprint final… 3-2 pour le FCV !

21h34 : Avec tous ces caramels, ça devient quand même sacrément chaud pour Le Mans. Un pion de Nancy enverrait les Manceaux dans la zone rouge !

21h32 : Pendant ce temps, le Red Star multiplie les corners mais ne trouve pas la faille face à la défense du Stade Briochin. Les Audoniens doivent absolument marquer pour espérer gratter une des deux premières places.

21h30 : Pour ceux que ça intéresse, Le Puy a égalisé face à Bastia Borgo. Bon ça ne change rien pour les deux équipes qui retrouveront le National 2 à la rentrée.

21h28 : Et Villefranches imite les Castelroussins ! 2-0 pour le FCVB qui se dirige lui aussi tranquillement vers une nouvelle saison en National !

21h26 : Deuxième pion pour Châteauroux ! La Berrichonne est en train d’assurer son maintien ! C’est Natanael Ntolla Thio qui vient claquer une jolie frappe pour soulager son équipe ! 2-0 !

21h25 : Enfin un petit moment de répit dans ce multi ! Et si on faisait un petit point sur le classement ? En haut, Concarneau et Dunkerque filent tout droit vers le niveau supérieur. En bas, ça ne bouge pas trop, avec ce 0-0, Nancy et Bourg sont en train de s’enterrer !

21h21 : Et pénalty pour Martigues derrière ! C’est complètement fou !!!! Foued Kadir relance à nouveau les siens ! 2-2 !

21h20 : Versailles reprend déjà l’avantage ! Que c’est dur pour Martigues qui venait tout juste de revenir ! 2-1 pour le FCV !

21h19 : Au tour de Dunkerque de prendre les devants ! Joli CSC de Hatfout !

21h18 : Et l’égalisation de Martigues ! 1-1 ! Ça chauffe dans le haut du classement !

21h15 : ÇA NE S’ARRÊTE PAS ! CONCARNEAU VA CHERCHER LA MONTÉE !! Fahd El Khoumisti lance les Thoniers vers la Ligue 2 face à l’USO !

21h14 : Et Villefranches qui y va de son caramel sur la pelouse de Sedan ! 1-0 !

21h13 : But à Bastia, on va pas se mentir, on s’en fout un peu ! 1-0 pour les Corses !

21h10 : Un petit détour par Bourg où l’on retrouve l’ASNL ! Avec le pion de la Berrichonne, les deux équipes sont obligés de l’emporter pour se sauver !

21h07 : On aura pas attendu avant de voir des pions ! Pour le moment, pas de grand chamboulement au classement !

21h05 : ET LE DEUXIÈME DANS LA FOULÉE ! LA DOUCHE FROIDE POUR MARTIGUES ! C’EST VERSAILLES ET KAPOKYENG SYLVA QUI OUVRENT LA MARQUE ! LES SANG ET OR VONT DEVOIR SE REPRENDRE !

21h03 : ET LE PREMIER PION DE CETTE SOIRÉE EST POUR…. CHÂTEAUROUX ! 1-0 pour la Berrichonne sur la pelouse du Paris 13 Atletico ! C’est Celal Bozkurt qui vient ouvrir le bal de ce multi !

21h02: @Rigoboum Song, c’est qu’il faut quand même être courageux pour aller suivre l’ASNL jusqu’en National ! On espère quand même qu’ils vont se sauver !

Petit rappel qui peut être utile ! Pour suivre le multi, c’est sur Canal +, pour voir un match en particulier, c’est sur le site de la FFF !

ET C’EST PARTI !!!!! BON MULTI À TOUS !

Allez, le décor est planté ! Le temps que tout le monde finisse de lasser ses crampons et on va pouvoir lancer cette folle soirée !

Il va y en avoir partout ce soir ! Entre Concarneau, Dunkerque, le Red Star et Martigues qui visent la Ligue 2 et Villefranche, Le Mans, Avranches, Châteauroux, Nancy et Bourg-en-Bresse qui vont vouloir sauver leur peau, il n’y finalement que sur la pelouse de Bastia Borgo qui accueille Le Puy qu’il n’y a plus d’enjeu.

Allez encore dix minutes à patienter, le temps de jeter un coup d’oeil aux affiches du soir :

𝗢𝗡 𝗬 𝗘𝗦𝗧 ! 34e et 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘𝗥𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗘 d'une saison palpitante en #NationalFFF 🔥 Une soirée qui s'annonce riche en émotions ! RDV à 21h00 sur FFFtv et Canal+ Foot 📺 Bons matchs à toutes les équipes 💪 pic.twitter.com/i1myJ92fPx — Championnat National (@NationalFFF) May 26, 2023

Qui peut encore monter ? Qui va batailler pour se sauver ? Les réponses à toutes ces questions et bien plus vous attendent sur sofoot.com ou juste ici ! Profitez-en, il vous reste quelques minutes pour tout savoir avant le début des neufs rencontres programmées ce vendredi soir.

Salut à tous ! Prêts à vivre une soirée complètement folle ? Ça tombe bien, c’est exactement ce qui nous attend avec cette dernière journée de National. Deux montées, six descentes, il y en a pour tous les goûts, on va se régaler, promis !

Suivez le multiplex de la 37ème journée de Ligue 2