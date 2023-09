En direct : France – Uruguay

38′ : Ardao est pénalisé, encore une touche française à venir aux 5 mètres !

37′ : Taofifenua est de retour après ses 10 minutes au frigo.

36′ : Ballon perdu par Villière, pris par l’impact de la défense. Compliqué de percer la muraille jusqu’à présent.

35′ : Faute des Teros dans les airs sur un jeu au pied de Lucu. Grosse munition à venir puisque les Bleus jouent la touche, à quelques mètres de la ligne adverse.

34′ : L’arbitre annule l’essai pour un faute d’Inciarte, qui a bloqué Hastoy ! Avertissement sans frais, on en reste à 13-5.

34′ : VAR check, alors peut-être…

33′ : ETCHEVERRY PUNIT LA DEFENSE DES BLEUS ET MARQUE L’ESSAI !!! C’est du gruyère en même temps…

32′ : PAS DE ROUGE POUR TAOFIFENUA !!! Ouf.

31′ : Ne me dîtes pas qu’on a battu les Blacks et qu’on va faire pschitt contre l’Uruguay… On n’est pas l’OM en Coupe de France, oh !

30′ : Belle progression des Teros sur leur côté gauche. Pour l’instant, il y a match !

28′ : Carton jaune pour toi aussi @ggblr77

27′ : Taofifenua a pris Arrata comme on défonce une porte qui ne s’ouvre pas. Carton jaune logique, avec la menace d’un rouge selon la décision du corps arbitral.

27′ : Aïe, appel à la vidéo…

26′ : On voit déjà l’influence de Bielsa sur le jeu uruguayen : on essaie de relancer, de construire, plutôt que de balancer. Même si ça ne paye pas trop.

25′ : La défense des Teros s’arrache et récupère Gilbert. LA GARRA CHARRUA, HOMBRE !

24′ : C’est maintenant la mêlée de l’Uruguay qui est pénalisée, les Bleus ramènent le jeu dans les 22 mètres adverses !

23′ : Succession de coups de pied des deux côtés. Le public de Pierre Mauroy n’est trop pas dépaysé, ça va.

22′ : Aldegheri est pénalisé, l’Uruguay va pouvoir remettre le ballon dans le camp français.

21′ : POUUUUSSSEEZZZZ !!!!

20′ : Vous reprendrez bien une petite mêlée ?

19′ : Costaud dans le jeu court, Jelonch.

18′ : Le ballon est dans la moitié de terrain bleue depuis quelques instants, mais pas de danger immédiat.

16′ : Votre avis sur le maillot uruguayen ? Horrible pour moi. Ce jaune-orangé, beurk…

15′ : Jaminet prend une nouvelle fois la pénalité, c’est clair, net et précis. 13-5 !!!

15′ : Grosse phase de possession des Bleus, le coup de pied d’Hastoy ne donne rien donc on revient à la faute initiale.

13′ : Jaminet assure la transformation (10-5). Par contre, carton jaune pour le réalisateur, incapable de pointer la caméra sur le ballon.

12′ : Belle vision du jeu et belle passe décisive de notre divin chauve.

11′ : Lucu dicte le jeu et décale Hastoy, qui va aplatir !!! LA FRANCE REPASSE DEVANT !!!

9′ : Ca va à 100 à l’heure depuis le coup d’envoi. Les Bleus sont revenus dans le camp uruguayen, mêlée à suivre jute sous les perches.

8′ : Hastoy au pied pour Jaminet, c’est DU VELOURS ! Une petite vibe Gerrard – Torres 2008 (ok, j’exagère un peu).

7′ : Le numéro 10 des Teros foire totalement la transformation, on en reste à 5-3 pour l’Uruguay.

6′ : LA CLIM’ !!! ESSAI DE FREITAS LE LONG DE LA LIGNE !!! Superbe jeu au pied d’Etcheverry !!!

5′ : @Park J’y Songe En tout cas, on n’a jamias vu Lucu et Jallet au même endroit au même moment…

5′ : Il ferait un bon tireur de coup franc, ce Jaminet.

4′ : ET CA FAIT 3-0 !!! Le coup de pied est parfait !!!

3′ : Jaminet va prendre les 3 points pour concrétiser.

2′ : Ca tourne en faveur des Bleus !

1′ : Première mêlée, aux 22 mètres de l’Uruguay. POOOUUUUSSSSEEEEZZZZZZ !!!!

21h03 : LET’S GOOOOOO !!!!! ON VA LES POUTRER !!!!!

21h01 : La page de pub avant le coup d’envoi, toujours une vraie saleté.

21h00 : @Jeanne Darc Même Bielsa ne l’appelle plus, désolé…

20h59 : OUIIIIIII !!!!! Un hymne non saccagé, QUE C’EST BOOOONNNNNN !!!!!

20h58 : Verdict imminent quant à la manière dont vont se jouer les hymnes. OK Chorale ou KO Chorale ?

20h57 : ILS ENTRENT SUR LA PELOUSE !!!

20h56 : Le XV uruguayen maintenant, avec quelques noms bien connus en France si vous êtes citoyen de l’ovalie : Amaya – Basso, Inciarte, Vilaseca, Freitas – Etcheverry, Arata – Civetta, Diana, Ardao – Leindekar, Aliaga – Peculo, Pujadas, Sanguinetti.

20h54 : Grande soirée pour Anthony Jelonch qui, on le rappelle, retrouve le terrain pour la première fois depuis le 26 février dernier. Avec le brassard de capitaine, qui plus est. ALLEZ MON GRAND !

20h53 : Désolé pour les supporters lillois, mais vous ne verrez pas Toto Dupont ou Damian Penaud. En revanche, ils verront peut-être Bastien Chalureau entrer en jeu. La chance !

20h52 : Le boss Fabien Galthié fait logiquement tourner. On compte 12 changements dans le XV de départ : Jaminet – Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villière – Hastoy, Lucu – Macalou, Jelonch, Boudehent – R. Taofifenua, Woki – Aldegheri, Bourgarit, Gros.

20h50 : C’est ce qu’on appelle un beau plaquage cathédrale de notre Jeannot national.

20h45 : Salut les rugbyx ! La Coupe du monde reprend ENFIN après 3 jours de coupure. Remise en route tranquille avec ce France – Uruguay. Le cœur d’Antoine Griezmann balance, et le vôtre ?

