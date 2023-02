En direct : France – Pologne

Et sur ce, c’est terminé ! L’équipe de France est en quarts de finale ! Et le grand bonhomme du jour est Kylian Mbappé, pour changer. On a tremblé avant la pause, on n’est pas pleinement rassurés, mais on se donne rendez-vous samedi prochain face à l’Angleterre ou au Sénégal pour continuer cette course à l’étoile !