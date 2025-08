Dix joueurs qui feront leur retour en Ligue 1

Olivier Giroud, Pierre-Emerick Aubameyang, Youssef El Arabi et bientôt Florian Thauvin... C'est l'été des retours en Ligue 1 ! Mais ce n'est pas fini, et voici dix joueurs qui pourraient refouler les pelouses du meilleur championnat du monde.

→ Franck Honorat

Parti en Allemagne du côte du Borussia Mönchengladbach à l’été 2023, après trois bonnes saisons en Ligue 1, Franck Honorat serait une vraie bonne pioche pour quiconque cherche à s’armer offensivement. Régulièrement blessé l’an dernier, ça ne l’a pas empêché de conclure sa saison en trombe, claquant deux buts et délivrant quatre passes décisives pour ses six derniers matchs. Sous contrat jusqu’en 2029, il devrait coûter entre dix et quinze millions d’euros. Pour un joueur de 28 ans, qui connaît le championnat, voilà une belle affaire.

→ Benoît Badiashile

Recruté par Chelsea en janvier 2023, c’est peu dire que Benoît Badiashile ne s’est jamais imposé chez les Blues. L’ancien Monégasque vient de traverser une saison quasi blanche. Entre blessures et banc de touche, le natif de Limoges n’a disputé que cinq matchs de Premier League (et onze parties de Ligue Conférence). Le défenseur central n’a que 24 ans et l’attirer en prêt ne devrait pas être trop compliqué, d’autant plus que l’arrivée de Jorrel Hato le renvoie un peu plus loin dans la hiérarchie. On te voit arriver, Strasbourg…

→ Jonathan Ikoné

En échec à la Fiorentina, où il avait débarqué lors du mercato hivernal 2022, Ikoné a passé la seconde moitié de saison à Côme. Sous les ordres de Cesc Fàbregas, l’ancien Lillois n’a pas particulièrement brillé, marquant seulement deux buts, mais il reste un joueur international qui ne demande qu’à être relancé. Son pied gauche pourrait être utile à bon nombre de clubs de Ligue 1 qui espèrent jouer l’Europe. Et puis, il n’a que 27 ans.

→ Willem Geubbels

Eh oui, on n’a oublié Willem Geubbels. Grand espoir de la formation lyonnaise, vendu à prix d’or à Monaco puis prêté à Nantes, l’attaquant n’avait jamais confirmé les espoirs placés en lui. Arrivé à Saint-Gall, en Suisse, il y a un an et demi, Geubbels vient de sortir la meilleure saison de sa carrière : quatorze buts et trois passes décisives en 31 matchs de championnat l’an passé et déjà trois golazos sur ces deux premières journées. Évalué aux alentours de dix millions, il est peut-être temps que le joueur de 23 ans montre à la Ligue 1 qu’il a bien le talent qu’on lui a prêté.

→ Michy Batshuayi

Malheureusement, il y a fort à parier que Michy Batshuayi ne fera pas partie des attaquants que Francfort revendra 100 millions d’euros. Trimballé aux quatre coins de l’Europe, le buteur de 31 ans n’est un joueur de l’Eintracht que depuis six mois. Mais avec la concurrence, notamment celle d’Elye Wahi, le Belge pourrait être tenté d’encore faire ses valises. Et pourquoi pas un retour en Ligue 1, neuf ans après avoir explosé à l’OM ? Sans être l’avant-centre le plus prolifique d’Europe, il a toujours su marquer, peu importe où il est passé.

→ Nabil Fekir

Puisque les champions du monde 2018 sont à la mode, autant rapatrier tout le monde. Parti aux Émirats arabes unis, l’ex-Lyonnais coule des jours tranquilles dans le Golfe. Peut-être trop tranquilles ? Retrouver un championnat compétitif, et une équipe qui joue l’Europe serait tout à fait dans ses cordes, même si le voir autre part qu’à l’OL ferait un peu bizarre.

→ Kamil Grosicki

37 ans mais toutes ses dents. Capitaine du Pogoń Szczecin, Kamil Grosicki fait encore de beaux dégâts dans le championnat polonais. La saison passée, il a facturé dix buts pour quinze passes décisives en 39 matchs. Pas mal pour son âge. De l’expérience et des stats : idéal pour une équipe qui s’apprête à jouer le maintien.

→ André-Pierre Gignac

Dossier compliqué, on l’admet. Mais après dix ans aux Tigres, l’ancien Lorientais a peut-être besoin de changer d’air. Grand nom de notre Ligue 1, pourquoi pas le voir se faire un dernier kiff en Ligue 1, avant de rentrer chez lui, au Mexique. D’autant plus qu’on n’a pas trop de doutes sur le fait que, même à 39 ans, il envoie sa dizaine de buts.

→ James Rodríguez

Tout comme Gignac, James stationne au Mexique. Pour le Colombien, c’est beaucoup plus récent puisqu’il ne joue au Club León que depuis janvier, après une pige ratée au Rayo Vallecano. L’ex-Monégasque n’est évidemment plus l’extraordinaire joueur qu’il a été, mais sa patte gauche peut toujours faire des dégâts. Et niveau merchandising, ce serait une belle opération aussi pour le club qui le ramènera en Ligue 1. Vous ne le voyez pas placer un délicieux piqué par dessus Gianluigi Donnarumma, vous ?

→ Karim Benzema

Là, c’est du très lourd. Le Ballon d’or 2022 a tout éteint en Arabie saoudite la saison passée avec Al-Ittihad et a montré qu’il en avait encore dans les crampons. On ne citera pas laquelle, mais il y a une ville en France qui rêve encore de son retour. Et puis comme ça, on pourra vraiment comparer la Formule 1 et le karting, qui courraient dans le même championnat pour la première fois de leur carrière.

Depuis quand porte-t-on des maillots à la ville ?