De Sadio Mané à Krépin Diatta, les footballeurs Sénégalais réagissent aux heurts qui ont fait 9 morts dans leur pays

« Trop de sang a déjà coulé depuis deux ans. Attention, nous devons préserver notre jeunesse, c’est notre première richesse ». La fête du titre de champion d’Allemagne avec le Bayern Munich aura été de courte durée pour Sadio Mané. Jeudi 2 juin, le meilleur buteur de l’histoire des Lions de la Teranga a dégainé une publication sur Instagram pour appeler au calme ses citoyens, alors que des heurts dans tout le pays ont fait neuf victimes selon le ministère de l’intérieur. De Dakar à Ziguinchor, des violentes manifestations ont éclaté pour protester contre la condamnation à deux ans de prison ferme d’Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse », bien qu’acquitté dans une affaire de viol qui agite le Sénégal depuis plus de deux ans. Un verdict qui hypothèque les chances de se présenter du candidat de la jeunesse à l’élection présidentielle de 2024. Dans ce climat d’extrême tension, la conférence de presse du sélectionneur, Aliou Cissé, prévue vendredi matin pour annoncer la liste des internationaux qui affronteront le Bénin (17 juin) puis le Brésil (20 juin) a été annulée.

Pensez à la patrie d’abord, ressaisissez-vous, le Sénégal est un pays avec des valeurs. Krépin Diatta

L’actualité politique brûlante qui secoue le pays des champions d’Afrique n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internationaux sur leurs réseaux sociaux. La star Sadio Mané a appelé « les parties prenantes de la nation sénégalaise à unir immédiatement leurs efforts pour faire revenir la paix ». Un appel au calme également propagé par joueur le capé de l’histoire, Gana Gueye qui appelle sur Instagram à ce que « la vérité et la justice prévalent sur l’oppression et l’injustice » et « que les dirigeants agissent avec justice et sagesse ». L’attaquant de Monaco, Krépin Diatta, s’est de son côté montré beaucoup plus vindicatif, partageant les doutes d’une partie de la jeunesse sénégalaise sur la décision des juges. « Depuis deux ans, le pays traverse des moments très difficiles. Deux ans qu’un cas de viol sème la terreur, le chaos et des pertes humaines pour finalement sortir un verdict et une condamnation d’un citoyen sur des faits outre que ce dont il est accusé depuis des années, où est la justice dans tout ça ? Pensez à la patrie d’abord, ressaisissez-vous, le Sénégal est un pays avec des valeurs. Que la paix règne dans notre très cher pays », a-t-il publié sur Instagram.

Dans un pays où parole des footballeurs est très suivie, l’appel au dialogue de l’ex-défenseur du PSG Abdou Diallo il y a quelques jours avaient été largement relayés dans les médias : « Pour ceux qui pourraient contribuer au bien de mon pays par leur acte ou leur parole, je leur demande seulement de faire preuve de discernement et de justesse dans l’intérêt du peuple. Vous m’avez tellement apporté que je suis même mal à l’aise face à ces souffrances car finalement impuissant ».

J’attendais le procès pour la grosse affaire qui secoue le Sénégal dans l’espoir d’enfin y voir clair. Et finalement, c’est tout l’inverse. Je n’y comprends rien alors que c’est tout ce que je demande à l’instar de beaucoup de concitoyens. — Abdou-lakhad Diallo (@Abdou_diallo_) June 2, 2023

