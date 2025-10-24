Les personnages qu'on voudrait voir dans le nouvel Astérix

Astérix en Lusitanie, 43e tome des aventure de notre Gaulois préféré, débarque en librairie. Voici huit personnages qui, malheureusement, ne figureront pas dedans.

Christianus Septimius

Il débarque dans l’histoire pour en être le personnage principal. Même s’il se fait souvent piquer la vedette par un petibonum venu de l’autre bout des mers. Après avoir fait son temps sur le Vieux continent, il est parti chercher son oasis entre le royaume nabatéen et celui de Saba.

Specialus Unus

Grand chef de guerre à l’ego démesuré, connu dans toute l’Europe pour son glorieux passé mais qui s’est un peu trop reposé sur ses lauriers et est parti se perdre du côté de Constantinople, avant de rentrer au bercail.

Butenprolongatão

Il a fait la gloire du royaume avant de disparaître du jour au lendemain. Ne sort jamais sans son gant blanc, qu’il enfile pour les grandes occasions. Il n’est pas spécialement le bienvenu en Gaule.

Général Trivela

Guerrier lusitanien qui a pour spécialité de prendre l’adversaire par l’extérieur, même quand ce n’est pas le plus judicieux. Mais souvent, ça marche. Aussi appelé Richard Carême de notre côté des Pyrénées.

Hypervitéis

Un Lusitanien devenu le chouchou du peuple de Lutèce. Plus rapide que n’importe quel gladiateur, plus précis que n’importe quel archer.

Petifénix

Un oiseau migrateur parti des Açores et qui a fait son nid en Gaule, entre Burdigala et la capitale. C’est toujours spectaculaire de le voir déployer ses ailes.

Grand-mechão

Le commerçant le plus farouche de toute la Lusitanie ; après avoir mis Septimius dans sa poche, il a même fait du marché d’Olisipo sa chasse gardée. Ne rentrez pas dans sa boutique si vous n’êtes pas prêts à débourser quelques sesterces.

Senhor Roteiro

Il a construit sa légende en repoussant l’envahisseur briton à mains nues, lors d’une légendaire conquête du continent qui n’est pas allée à son terme.

La Hongrie retarde la qualification du Portugal pour le Mondial en toute fin de match