Coupe du monde : Le record de Just Fontaine sera-t-il battu ?

La question est vite répondue : non ! Et pourtant... Notre Justo national avait lui-même déclaré autrefois que son fabuleux total de treize buts, toujours inégalé, tiendrait « au moins jusqu'en 2018 » . Et s’il tombait just-ement au Qatar ?

Le foot français possède deux chiffres fétiches jusqu’ici inaliénables : le 13, pour le record de buts inscrits en une Coupe du monde par Just Fontaine en 1958 en Suède, et le 9, pour le record de buts inscrits en un Euro par Michel Platini en 1984. Les Pays-Bas ne jurent, eux, que par le 14 : c’est just-ement ce chiffre que les nombreux goleadors tenteront d’atteindre !

Fontaine : un record et quelques chaudes alertes

Fontaine au Mondial 1958 ? Un truc de dingue ! L’avant-centre titulaire des Bleus, René Bliard, s’étant blessé juste avant la compétition, c’est Just qui le supplée à merveille, avec neuf buts en cinq matchs avant le France-RFA comptant pour la 3e place. Il est alors question de laisser jouer les réservistes, mais Paul Nicolas, l’adjoint d’Albert Batteux, s’y oppose. Du coup, Justo, qui aurait pu finir à neuf buts, a bien été aligné en titulaire. Ouf ! Il plante une fois à 1-1, puis il laisse Kopa tirer et marquer un penalty. Le canonnier rémois en remet trois (6-3 final et médaille de bronze tricolore) pour finir en beauté à treize buts en six matchs, battant le record de onze pions du Hongrois Sándor Kocsis au Mondial 1954. Si Justo avait transformé le penalty, il aurait sans doute fini à 14 réalisations.

Au début des années 1960, marquées encore par des scores fleuves, on pense que ce record peut tomber. Surtout avec le serial scorer Pelé. Mais en 1962 et 1966, il est blessé prématurément. Lors du Mondial en Angleterre, Eusébio termine à neuf buts (avec trois seulement au premier tour) : là aussi, si la Panthère noire avait été plus performante en phase de poules, comme contre la Corée du Nord en quarts (un quadruplé, 5-3), adieu Justo ! En 1970, Gerd Müller fait vraiment trembler son record : sept buts au premier tour, soit un de plus que Justo au même stade en Suède. Mais Gerd ralentit la cadence pour finir à dix pions. Cette même année, Jaïrzinho totalise sept buts (un par match au minimum, un record), mais c’est au sein d’une Seleção à buteurs multiples.

Puis, avec la fin des gros scores, les possibilités de rééditer l’exploit de 1958 se sont raréfiées. Et pourtant, certains auraient pu s’approcher de Fontaine : Paolo Rossi, 6 buts en 1982, alors qu’il n’avait pas planté au premier tour. Le Russe Oleg Salenko et son quintuplé tardif face au Cameroun, dans les poules du Mondial 1994. Miro Klose en 2002 était très bien parti avec cinq buts lors des trois premières rencontres, et puis plus rien… Le miraculé Ronaldo, également en 2002, avait atteint huit buts au total, mais il avait été diminué par les blessures d’avant : en pleine forme, on peut penser qu’il serait monté plus haut.

Le coup de pouce de la VAR ?

Et aujourd’hui, au Qatar 2022, qui pourrait le faire ? Sur le plateau, les fines gâchettes sont nombreuses : Harry Kane, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar, Karim Benzema, voire Memphis Depay (s’il est bien rétabli) ou Olivier Giroud (ne rigolez pas trop vite !). A priori, ça pourrait être jouable pour ces gars-là, à condition de réaliser au moins un carton sur un match en faisant une Salenko (cinq buts) ou une Eusébio-Fontaine (quatre buts). Il faut tout de même tabler sur sept matchs pour pouvoir égaler Justo, c’est-à-dire parvenir au dernier carré. Un doublé à chaque match, et c’est gagné ! Messi, Neymar, CR7, voire Kane ou KB9 ont le profil de joueurs à triplés sur une rencontre : un but sur une action de jeu, un but sur penalty et un autre sur coup franc… Le genre de truc qui pourrait vite les lancer vers les sommets. Franchement, un Mbappé plus performant dans les duels face au gardien peut finir un match à quatre buts et lancer le bouzin.

En Ligue des champions, Messi, Benzema et CR7 ont déjà accompli des saisons à treize pions et plus. Puis le football recèle toujours une part d’irrationalité : souvenez-vous de tous ces moments magiques en C1, l’an passé, où le ballon recherchait systématiquement le pied ou la tête de Benzema pour aller se lover dans les filets. Enfin, avec la VAR, les penaltys tombent du ciel, sur un contact bénin ou sur des mains franchement involontaires. Avec les arrêts de jeu consécutifs aux longs visionnages vidéo de situations critiques, les matchs durent jusqu’à parfois sept à huit minutes de plus. Et un arbitrage sévère peut engendrer des cartons rouges et sanctionner des équipes réduites à dix, voire à neuf joueurs. Bref ! La vidéo et un arbitrage strict, plus protecteur des attaquants, pourraient donc augmenter les chances de marquer plus. Et si avec Kai Havertz, la Mannschaft convertissait tous ses innombrables expected goals ? Les cas de figure sont nombreux, même si Just Fontaine a encore un peu le temps de voir venir son successeur.