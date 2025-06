Les 3 autres joueurs à surveiller à l'Inter Miami

Oscar Ustari

Il a 38 ans, il est international argentin, il joue pour l’Inter Miami et a été élu homme du match lors de la rencontre face à Al Ahly en ouverture de cette coupe du monde. Lionel Messi ? Non Oscar Ustari. Victor Valdes ayant pris sa retraite en 2017, la Pulga a dû faire appel à un autre ami à lui pour garder les cages de l’Inter Miami. Et c’est comme ça que Oscar Ustari s’est retrouvé en Floride en septembre 2024. Il faut dire que lui et Messi se connaissent de longue date puisqu’il a remporté avec lui la Coupe du monde U20 en 2005 et la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 où il était le portier titulaire avant de se casser le pied en quart de finale et de laisser sa place à Sergio Romero. En Chine, Oscar Ustari a aussi partagé le terrain avec son actuel coach Javier Mascherano qu’il avait rencontré au Mondial 2006 où il officiait comme troisième gardien.

Depuis, Ustari a tenté sa chance en Europe (Getafe, Sunderland, Alméria) où il a souvent été sur le banc avant de briller au Mexique et notamment à Pachuca avec qui il a remporté le tournoi d’ouverture en 2022. Et lors de cette Coupe du monde des clubs, Oscar Ustari montre que Messi ne s’est pas trompé en le faisant venir puisque si l’Inter Miami se retrouve à affronter le PSG en huitièmes c’est en grande partie grâce à son portier qui a écoeuré les attaquants d’Al Ahly (8 arrêts dont un penalty repoussé) avant de sauver le match nul dans les arrêts de jeu contre Palmeiras (2-2). Bon après, Yann Sommer aussi était infranchissable avant d’affronter le PSG en finale de Ligue des champions.

Maximiliano Falcón

En 2007, l’Europe a découvert le groupe français des Fatals Picard à l’Eurovision. En 2025, le Monde découvre l’Uruguayen Maximiliano Falcón Picart à la Coupe du monde des clubs. Comme les chanteurs de “L’Amour à la française”, le défenseur détonne au milieu des autres participants. Il y a d’abord cette carrure de rugbyman qui lui permet de repousser tous les attaquants adverses avec ses larges épaules. Mais surtout cette touffe sur la tête à la David Luiz qui fait qu’il est surnommé “Peluca” (Perruque en VF). Mais contrairement à son sosie capillaire brésilien, Maximiliano Falcón (28 ans, 0 sélection avec l’Uruguay) n’est pas capable d’envoyer un coup franc en pleine lucarne depuis les 30 mètres, ni de réaliser une transversale de 50 mètres dans les pieds. En même temps, ce n’est pas ce qu’on demande à un rugbyman. Lui, il est juste là pour mettre des coups d’épaules et prendre des petits ponts par Luis Suarez à l’entraînement. Autre point commun avec David Luiz.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Federico Redondo

On aurait pu vous parler de Noah Allen qui comme son nom l’indique est international espoirs avec la Grèce et qui a mis Jordi Alba sur le banc dans cette Coupe du monde des clubs. Ou encore vous parler du vénézuélien Telasco Segovia buteur contre le FC Porto (2-1). Ou bien du jeune Benjamin Cremaschi, 20 ans et déjà 3 capes avec les États-Unis. Mais cela aurait été dommage de passer à côté de Federico Redondo Solari de son nom complet. Son patronyme vous est familier ? Logique, c’est bien le fils l’immense Fernando Redondo et le neveu de Santiago Solari. Comme son père, Federico a été formé aux Argentinos Juniors et joue milieu défensif où il apprend le métier avec Sergio Busquets comme coéquipier et Javier Mascherano comme entraîneur. Alors même s’il n’a pas la technique soyeuse de son paternel ou la qualité de passes de Busquets, le milieu de 22 ans arrive à s’imposer dans cette équipe de l’Inter Miami avec qui il n’a pas pris le moindre but dans cette Coupe du monde des clubs lorsqu’il était sur le terrain (remplaçant au coup d’envoi contre Porto et sorti avant les 2 buts de Palmeiras). Javier Mascherano sait ce qu’il lui reste à faire s’il veut garder sa cage inviolée face au PSG.

Paris : Pour prolonger la fête