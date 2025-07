Le Real Madrid domine le Borussia Dortmund et donne rendez-vous au PSG

En maîtrise jusque dans le temps additionnel, le Real Madrid a dominé le Borussia Dortmund en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs et s'est qualifié pour le dernier carré où il retrouvera le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a marqué, les Espagnols ont plié le match dès la vingtième minute et les Allemands ont trop traîné pour réagir.

Real Madrid 3-2 Borussia Dortmund

Buts : G. Garcia (10e), F. Garcia (20e) et Mbappé (90e+4) pour le Real Madrid // Beier (90e+2) et Guirassy (90e+8, SP) pour le Borussia Dortmund

Le Real Madrid n’a pas changé, ne change pas et ne changera jamais. Qu’une saison (presque) blanche voit le jour, qu’un fin de cycle intervienne ou qu’un nouvel entraîneur débarque. Que les joueurs partent, passent ou arrivent. L’ADN de la Maison blanche reste et restera la gagne, surtout quand la compétition relève d’un caractère international. Et les Merengues l’ont encore prouvé, ce samedi soir : en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, les Espagnols ont logiquement battu le Borussia Dortmund pour rallier le dernier carré où ils affronteront le Paris Saint-Germain (qui s’est lui aussi imposé devant des Allemands, en l’occurence le Bayern Munich). Un sacré duel en perspective, opposant le vainqueur de la dernière Ligue des champions au roi du trophée aux grandes oreilles.

G. Garcia enchaîne, son homonyme l’imite

Pour remporter ce match qui a tout d’un piège, le Real compte sur un bon départ. Mais aussi sur ses deux Garcia, c’est-à-dire Gonzalo et Fran. Le premier, véritable révélation du tournoi, ouvre le score dès la dixième minute sur un centre d’Arda Güler malgré une occasion ratée au préalable.

Puis, le deuxième signe le break quelques instants plus tard suite à un service impeccable de Trent Alexander-Arnold. 2-0, et la demi-heure de jeu n’est pas encore atteinte… Autant dire que le Borussia, qui se fait tout de même dangereux via une tête de Julian Brandt, est (très) mal parti dans cette rencontre sans grand suspense apparent.

Deux occasions pour Mbappé, un but marqué

Surtout que les opportunités en faveur de Dortmund s’avèrent rares, très rares. En conséquence, Niko Kovac procède à un triple changement dès la pause. Sauf que ces remplacements, aussi nombreux que précoces, ne bouleversent aucunement la partie : s’il a la possession, le BVB ne sait que faire du ballon. Quant à Kylian Mbappé ? Encore remplaçant, et dangereux dès son entrée.

Cependant, bien qu’elle maîtrise les débats, la bande de Xabi Alonso se déconcentre en fin de rencontre et laisse deux buts à son adversaire : un pour Maximilian Beier (qui profite d’une mauvaise relance d’Antonio Rüdiger), et un pour Serhou Guirassy (sur un penalty sanctionnant une faute de Dean Huijsen, expulsé sur l’action). Anecdotique étant donné que Mbappé avait entre temps retrouvé le chemin des filets de magnifique manière, lui qui semble bien pressé de retrouver le PSG… Merci à Thibaut Courtois pour l’ultime parade décisive, tout de même !

Real Madrid (3-5-2) : Courtois – Rüdiger, Tchouaméni (Asencio, 85e), Huijsen – Alexander-Arnold (Ceballos, 67e), Valverde, Güler, Bellingham (Mbappé, 67e), F. Garcia – G. Garcia (Rodrygo, 86e), Vinicius (Modric, 67e). Entraîneur : Alonso.

Borussia Dortmund (3-4-3) : Kobel – Süle (Couto, 40e), Anton, Bensebaini – Ryerson, Gross (Nmecha, 46e), Nmecha, Svensson – Brandt (Duranville, 63e ; Chukwuemeka, 82e), Guirassy, Adeyemi (Beier, 46e). Entraîneur : Kovac.

