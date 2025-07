Kylian Mbappé utilise l’IA pour remplir les tribunes du stade sur Instagram

Une question d’image, et d’aura.

Après avoir passé plusieurs jours à l’hôpital, l’Instagram de Kylian Mbappé n’a pas pu être alimenté, au plus grand dam de ses 124 millions d’abonnés. Alors quand il entre à la 67e minute contre Dortmund, et qu’il claque un beau but pour faire passer son équipe à 3-1 au tableau d’affichage, c’est le moment idéal pour s’afficher sur les réseaux sociaux.

Une IA pour masquer les sièges vides

Kylian a dû prendre des cours de marketing et de communication, mais pas d’IA. Sur la première photo qu’il publie sur son compte Instagram de sa performance contre le club allemand au Mondial des clubs, les personnes en arrière-plan semblent… pour le moins étranges.

Des taches blanches qui auraient dû se fondre dans le décor, mais l’œil aguerri des internautes n’a pas laissé passer cette erreur. Que ce soit ChatGPT, Mistral ou DeepSeek, Mbappé n’a pas vérifié les angles morts avant d’appuyer sur le bouton « Publier ».

Un graphiste pour masquer la vérité, c’est mieux.

Le Real Madrid domine le Borussia Dortmund et donne rendez-vous au PSG