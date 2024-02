Cinq raisons pour Mbappé de rester au PSG

→ Parce que le Real Madrid en a eu marre de l’attendre

Le scénario le plus probable qui, finalement, réglerait la question une bonne fois pour toutes : et si le Real en avait juste marre d’attendre Mbappé et qu’il s’était vraiment tourné vers d’autres cibles ? C’est vrai finalement : après avoir laissé passer le train Real Madrid à plusieurs reprises, il y a un monde dans lequel la star française pourrait ne plus être la cible prioritaire des Merengue. Parmi les autres cibles madrilènes, on pense évidemment à Erling Haaland qui pourrait s’avérer complémentaire avec la star en place qu’est Vinicius Jr. Le buteur norvégien, âgé de 23 ans et donc deux ans plus jeune que Kyks, coche toutes les cases pour venir au Real : c’est une star qui a déjà gagné au niveau européen et qui peut apporter au Real ce qui lui manque aujourd’hui, à savoir un véritable avant-centre. Et comme par hasard, comme l’a révélé The Athletic, Haaland disposerait d’une clause libératoire de 200 millions d’euros à l’été 2024, clause valable uniquement pour les clubs qui n’appartiennent pas à la Premier League. Tiens, tiens…

→ Parce qu’il veut gagner la Ligue des champions avec son frère Éthan

On évoque souvent, à juste titre, l’envie de Kylian Mbappé d’être le premier à remporter la Ligue des champions avec le PSG ou celui de battre le record de pions inscrits dans le championnat de France de Delio Onnis. Mais tout le monde oublie une chose : remporter une Ligue des champions avec son petit frère, comme De Boer à l’Ajax et Neville à Manchester United, est-ce que ce n’est finalement pas ça, le but ultime d’un joueur de football ? Nul doute que ce rêve a déjà traversé l’esprit du grand Kylian, lui qui regardait encore ce week-end le match de son frère avec l’équipe U19 du PSG.

→ Parce qu’il veut toucher le pactole pour la fondation de sa maman

« Le nouveau contrat de Kylian, on en a beaucoup parlé. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris ! Parce que le système veut ça, parce que le milieu veut ça. » Dans le reportage de France 2 qui lui était consacré, Fayza Lamari, la mère de Kylian, avait bien fait l’état des lieux. Au-delà du sportif, des Ligues des champions que Mbappé pourrait gagner à Madrid, des strass et des paillettes du Bernabéu, il y a aussi et surtout l’aspect financier. Comme l’annonçait Stéphane Guy sur le plateau de L’After Foot, la proposition financière parisienne serait sans commune mesure : 400 millions d’euros sur quatre ans, rien que pour lui. Ce qui ferait un total de 100 patates par an et 8 par mois. Démentiel, dingue, et ce n’est pas le Real qui pourrait lui offrir cela. Largement de quoi entretenir les siens, sa propre personne et les quinze prochaines générations de Mbappé, tout en ayant un pouvoir économique incroyable pour les diverses œuvres caritatives auxquelles sa mère et lui tiennent tant. Alors, deal ?

→ Parce qu’il veut recréer le projet équipe de France au PSG

Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo-Muani, bientôt Bradley Barcola… Le PSG n’a jamais été aussi « EDF compatible » que cette saison. Une aubaine pour Kyks, qui n’a finalement jamais été aussi fort et dominant que lorsqu’il était dans une configuration équipe de France : la Coupe du monde 2018 ? Elle est à la maison. L’édition 2022 ? La planète entière a retenu sa finale folle face à l’Argentine où il a remis le bateau bleu dans le match et inscrit ses penaltys comme un grand.

Les prochains à rejoindre le bateau parisien ? On a vu passer les noms de Théo Hernandez, Khéphren Thuram, mais aussi et surtout…Ibrahima Konaté, qui disait d’ailleurs ça en octobre dernier : « Aujourd’hui, le PSG a fait en sorte de recruter des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe de France ensemble. Et même pour le peuple et les fans parisiens, ça leur fait plaisir, c’est ce qu’ils attendaient depuis des années, d’avoir des Parisiens ou à tout le moins des joueurs français dans l’équipe. […] Est-ce que je me suis déjà imaginé avec le maillot du PSG ? Dire non, ce serait mentir. » Il faut que Mbappé se rende à l’évidence : ce sera toujours plus simple pour Didier Deschamps de se ramener au Parc tous les quinze jours que d’arpenter le Vieux Continent.

→ Parce qu’il ne veut plus aller en Espagne pour soutenir les agriculteurs face à la concurrence déloyale espagnole

Sensible à la cause environnementale mais surtout sociale, Kylian Mbappé a été sincèrement touché de voir ces colonnes de tracteurs aux portes de Paris. Dans son entourage, on lui a soufflé les prix défiants toutes concurrences de ces fameuses tomates « origine Espagne » à 1 euro 30 le kilo, bourrées d’OGM alors que la sécheresse guette. Même Ségolène Royal l’a dit : ces tomates espagnoles, elles sont immangeables ! Alors qu’est-ce que Kylian irait faire là-bas, alors que des bonnes tomates rouges de Marmande l’attendent dans le frigo ? Nul doute que Donatello saura faire le bon choix.

